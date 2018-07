Trump probeert schade van optreden met Poetin te beperken: hij ‘vergat’ het woordje ‘niet’

De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het woordje ‘niet’ was vergeten, toen hij maandag tijdens een persconferentie met Vladimir Poetin in Helsinki sprak over de Russische hacks tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Met dat ene extra woordje probeerde hij dinsdag vergeefs de betekenis van zijn uitlatingen om te keren.

President Donald Trump tijdens zijn verklaring in het Witte Huis, 17 Juli 2018. Foto Reuters

‘Ik dacht dat het duidelijk was, maar ik wil het graag ophelderen mocht dat niet zo zijn geweest’, zei Trump dinsdag tijdens een voorgelezen verklaring voor journalisten in het Witte Huis. ‘In een sleutelzin... zei ik ‘zou’ in plaats van ‘zou niet’’. Die sleutelzin gaat over de bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Die wordt dan: ‘Ik zag geen enkele reden waarom het níet Rusland was.’

‘Het was een dubbele ontkenning’, aldus Trump.

Daarmee suggereerde Trump dat hij met dat ene woordje de betekenis van de hele persconferentie 180 graden kon draaien. Dat is onmogelijk. Trump betuigde op veel meer manieren zijn steun aan Poetin. Trump gaf expliciet ‘beide partijen’ de schuld van de Russische hack, verzonk in samenzweringstheorieën, en had het eindeloos over de servers van Hillary Clinton. Om die beweringen onschadelijk te maken, zijn veel meer woordjes ‘niet’ nodig.

Trump probeerde met de verklaring bakzeil te halen, na de persconferentie die door zowel zijn tegenstanders als medestanders zeer kritisch was onthaald. Trump zei dinsdag plotseling dat hij ‘het volste vertrouwen’ heeft in de Amerikaanse inlichtingendiensten, en hun conclusies onderschrijft: de Russen hebben zich met de Amerikaanse verkiezingen beïnvloed.

Maar het lukte niet helemaal. ‘Zouden ook andere mensen kunnen zijn. Er zijn veel mensen.’

Ook hield hij vol dat de hacks ‘geen effect hadden gehad op het verkiezingsresultaat’.

De cosmetische ingreep is waarschijnlijk genoeg voor veel kritische Republikeinen, die Trump hadden opgeroepen zijn opmerkingen te repareren.

Washington had zich een dag achter de oren gekrabd, na de knieval van de Amerikaanse president voor zijn Russische collega. Na het ongeloof en de afschuw, rechts en links, kwam de logische vervolgvraag: wat nu?

Die vraag was voor sommige politiek, voor anderen professioneel, voor weer anderen persoonlijk. Sommige volksvertegenwoordigers, zoals de Republikeinse senator Bob Corker, riepen hun collega’s op tot actie: ‘Het is tijd voor het Congres om een volgende stap te zetten en onze macht weer te laten gelden. We hebben wetgeving om dat te doen. Laten we stemmen.’

Voormalige spionagebazen, zoals ex-onderdirecteur van de CIA Michael Morell, zeiden dat inlichtingenmedewerkers moesten overwegen om ontslag te nemen. Trump-adviseurs in het Witte Huis zeiden tegen de goed ingevoerde website Axios zich te schamen voor hun president; van verschillende kanten werden ook zij opgeroepen om ontslag te nemen. Trump durfde de inlichtingendiensten dinsdag niet onder ogen te komen. Een geplande ‘intelligence briefing’ werd geschrapt.

Maar het uitlekgewicht van al dit zelfonderzoek was laag. Uiteindelijk kwam het steeds op hetzelfde neer: het ontwijken van Trump. Geen van Trumps steunpilaren in het Congres of in het Witte Huis ging dinsdag de confrontatie aan met de president. De meeste Republikeinen, zoals Mitch McConnell, hun leider in de Senaat, wilden wel gezegd hebben dat Rusland toch echt de verkiezingen heeft beïnvloed - maar ze hielden het zeer kort en noemden daarbij niet de naam van de president.

Hun parlementaire plannen zijn dan ook relatief mild. De wetgeving waar Corker op doelde, was een voorstel om Trumps importtarieven tegen te houden, in het belang van de internationale status quo. Andere volksvertegenwoordigers overwogen extra sancties tegen Rusland, om te laten zien dat zij wél de conclusies van de inlichtingendiensten onderschrijven. Maar die voorstellen laten Trump met rust.

Het Congres zou veel verder kunnen gaan, suggereerde voormalig Obama-adviseur Dan Pfeiffer: Trumps belastingaangiften opeisen om te kijken of daar een aanwijzing zit voor zijn Russische serviliteit, of een wet aannemen om speciaal onderzoeker Robert Mueller te beschermen, of de vertaler dagvaarden die bij het gesprek tussen Trump en Poetin aanwezig was. Zulke ideeën werden door geen Republikein geopperd, hoe geschokt zij ook waren ook door de uitspraken van de president.

Volgens The Washington Post had Trump voorafgaande aan zijn ontmoeting met Poetin honderd pagina’s aan gespreksstof meegekregen van zijn staf, met een harde toon. Trump besloot dat materiaal naast zich neer te leggen, en koos zijn eigen koers, zeiden anonieme adviseurs tegen de krant.

Dinsdagochtend, na thuiskomst in Washington, sudderde Trump nog in zijn eigen gelijk. ‘Terwijl ik een geweldige bijeenkomst had met de NAVO, en veel geld heb opgehaald, had ik een nog betere ontmoeting met Vladimir Poetin van Rusland. Helaas wordt dat niet zo beschreven – het Nep Nieuws wordt helemaal Gek!’

Opvallend genoeg waren ook de media die Trump redelijk goed gezind zijn zeer kritisch. Op het conservatieve Fox News spraken commentatoren van ‘onpatriottisch gedrag’ en een ‘schande’. De vraag is nu of deze stemmen door de draai van Trump dinsdag weer verstommen.