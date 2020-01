Trump probeert met strenge visumregels ‘geboortetoerisme’ naar VS in te dammen

Een zwangere vrouw steekt de grens over van Tijuana in Mexico naar San Diego in de VS. Beeld AFP

Met nog een jaar te gaan in zijn presidentschap, kan Trump tijdens de verkiezingscampagne zeggen dat hij met de strengere visumregels een van zijn verkiezingsbeloftes heeft ingelost. Het liefst had hij helemaal een einde gemaakt aan het birthright citizenship, maar dit recht is vastgelegd in de Grondwet.

Volgens de president is het ‘ronduit belachelijk’ dat de VS zwangere buitenlandse vrouwen zo makkelijk de kans geeft om een Amerikaans staatsburger ter wereld te brengen. Volgens Trump wordt het veertiende amendement misbruikt en fungeert het als een ‘magneet voor illegale immigratie’. Vorig jaar opperde hij zelfs het automatische staatsburgerschap voor buitenlandse kinderen per presidentieel besluit af te schaffen.

Trumps maatregel moet een einde maken aan praktijken die vooral in China en Rusland populair zijn om een Amerikaans paspoort te bemachtigen. Voor grof geld, oplopend tot zo’n 40 duizend euro, boeken zwangere vrouwen een ‘pakketreis’ naar de VS. Behalve adviezen over hoe ze een toeristen- of zakenvisum moeten aanvragen, krijgen ze eenmaal in Amerika ook onderdak en medische begeleiding. De meesten verlaten daarna de VS weer. Het Amerikaans paspoort wordt gezien als een zekerheid voor hun kind.

Discriminatie

Volgens de nieuwe regels kan zwangere vrouwen een visum worden geweigerd als er een sterk vermoeden bestaat dat ze in de VS willen bevallen om het Amerikaans staatsburgerschap voor hun kind te bemachtigen. Wie om medische reden behandeld moet worden in Amerika en dit ook kan betalen, krijgt wel een visum. Ook personen die zwaarwegende redenen hebben om de VS te bezoeken, zal geen visum worden geweigerd. De nieuwe maatregel geldt niet voor burgers van Nederland en 38 andere landen die geen visum nodig hebben om voor korte tijd naar Amerika te gaan.

‘Dit zal ervoor zorgen dat geld van de Amerikaanse belastingbetalers niet wordt besteed om te betalen voor de kosten van geboortetoerisme’, aldus Trumps woordvoerder Stephanie Grisham. ‘De integriteit van het Amerikaanse burgerschap moet beschermd worden.’ Maar diverse organisaties vrezen dat ambtenaren misbruik zullen maken van de aanscherping. ‘Dit maakt het moeilijker voor vrouwen, met name gekleurde vrouwen, om de VS te bezoeken’, aldus Tim Jawetz, immigratiedeskundige van de denktank Center for American Progress.

Hoeveel kinderen jaarlijks worden geboren in de VS als gevolg van geboortetoerisme, is onduidelijk. Sommige schattingen gaan uit van tienduizend per jaar. Een veel groter probleem vormen de illegale immigranten. Volgens het onderzoeksinstituut Migration Policy Institute zijn er nu 4 miljoen kinderen in de VS die ter wereld werden gebracht door een moeder die illegaal in Amerika woont. De kinderen zijn Amerikaans staatsburger maar hun ouders lopen elke dag het risico te worden opgepakt om het land te worden uitgezet. Met de muur aan de Mexicaanse grens en een harde aanpak van illegale immigratie, wil Trump ook aan deze praktijk een einde maken.