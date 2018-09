Trump prijst Kim Jong-un in toespraak voor de VN

President Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bedankt voor zijn ‘moed’ en de stappen die hij heeft gezet om de spanningen tussen de VS en Noord-Korea te verminderen. In een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei Trump dat zijn ontmoeting met Kim Jong-un in juni veel meer heeft opgeleverd dan iedereen had verwacht.

‘Raketten vliegen niet meer alle kanten op. Kernproeven zijn gestopt. Sommige militaire installaties worden inmiddels ontmanteld. En we kregen onze gijzelaars terug’, zei Trump. Hij prees Kim ook voor het repatriëren van de stoffelijke overschotten van Amerikaanse militairen die tijdens de Korea-oorlog zijn gesneuveld.

Ondanks de vooruitgang blijven de economische sancties tegen Noord-Korea voorlopig van kracht. Volgens Trump zullen die pas worden opgeheven als het land ook daadwerkelijk een begin maakt met het ontmantelen van zijn kernarsenaal.

De loftuitingen van Trump aan het adres van de Noord-Koreaanse dictator staan in schril contrast met de dreigementen die hij vorig jaar nog in zijn toespraak voor de VN-Assemblee uitte tegen Kim Jong-un, die hij toen nog ‘raketmannetje’ noemde. Trump dreigde toen Noord-Korea weg te vagen van de aarde als het de VS dwingt zich te verdedigen.

Iran

In plaats van Noord-Korea viel Trump dit keer in zijn toespraak vooral Iran aan. Volgens hem zaaien de Iraanse leiders ‘chaos, dood en verwoesting’ in het Midden-Oosten. Hij verdedigde zijn beslissing om het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen en riep alle landen op zich achter de sancties tegen Iran te scharen. Volgens hem hebben de Iraanse leiders miljarden euro’s gestolen uit de staatskas, terwijl ze hun handlangers erop uit sturen om oorlog te voeren. Daarmee doelde Trump waarschijnlijk op de Libanese Hezbollah-beweging, die aan de kant van de Syrische president Assad strijdt.

Trump waarschuwde Assad nog eens geen chemische wapens in te zetten tegen zijn bevolking. Hij verzekerde dat de VS dat niet zullen tolereren.

Trump hamerde in zijn toespraak keer op keer op het principe van soevereiniteit. ‘De Verenigde Staten zullen u nooit voorschrijven hoe u moet leven, werken of uw geloof moet belijden. We vragen alleen dat u ook onze soevereiniteit respecteert’, zei hij. Hij keerde zich ook tegen iedere vorm van mondiaal bestuur. ‘Amerika wordt bestuurd door de Amerikanen’, zei hij. ‘Wij verwerpen de leer van het globalisme en omarmen het nationalisme’.

Kritiek op OPEC

De Amerikaanse president kondigde ook aan dat de VS voortaan alleen nog maar hulp zullen geven aan landen die ‘ons respecteren en vrienden van ons zijn’. Volgens hem zal minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo volgende maand bekijken welke landen hulp krijgen en welke landen de Amerikaanse bijdrage verdienen.

Trump uitte ook felle kritiek op de Organisatie van olieproducerende landen Opec. Volgens hem maken de Opec-landen misbruik van de VS. ‘Daar houd ik niet van. Wij willen dat ze ophouden hun prijzen te verhogen. We zullen die hoge prijzen niet meer tolereren’, zei hij. Ook China kreeg een veeg uit de pan wegens de handelspraktijken van het land. ‘De VS laten niet meer misbruik van zich maken. We zullen niet toestaan dat onze arbeiders het slachtoffer worden.’

Aan het begin van zijn toespraak lokte Trump besmuikt gelach uit, toen hij zei dat hij in de ruim anderhalf jaar dat hij aan de macht is meer heeft bereikt dan bijna enig andere leider in de geschiedenis. Toen hij het gelach hoorde, stopte hij even. ‘Die reactie had ik niet verwacht, maar het is oké’, zei hij.

Trump herhaalde ten overstaan van de vergadering zijn kritiek op Duitsland omdat het land meedoet aan de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding vanuit Rusland via de Oostzee. Volgens hem dreigt Duitsland door het Nord Stream 2-project ‘volledig afhankelijk’ te worden van Rusland. Maar op Rusland zelf uitte Trump opvallend genoeg geen enkele kritiek.