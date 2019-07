Trump prijst Amerika (én het leger) in Independence Day-speech: ‘Dit is de beste periode van de VS ooit’

Vuurwerk na de speech van president Donald Trump. Beeld AFP

Critici vreesden dat Trump van de – traditioneel apolitieke – nationale feestdag een politieke gebeurtenis zou maken, maar dat viel mee. De president onthield zich van kritiek op zijn politieke tegenstanders in het Congres.

Wel kende de viering voor het eerst veel militair machtsvertoon. Zo waren er gevechtsvliegtuigen en tanks te zien en de Blue Angels, het vliegdemonstratieteam van de marine, voerde stunts uit. Ook vloog er een B-2 stealth-bommenwerper boven Washington.

Ondanks de regen kwamen er duizenden mensen samen bij het Lincoln-monument om te luisteren naar de traditionele speech van de president. Trump begon met een korte samenvatting van de Amerikaanse geschiedenis en nationale prestaties, om vervolgens in te gaan op zijn ambities voor de toekomst: ‘We gaan snel terug naar de maan en we planten binnenkort een Amerikaanse vlag op Mars.’

‘Vandaag komen we samen als één natie voor dit speciale eerbetoon aan Amerika’, declameerde de president, geflankeerd door twee tanks. En terwijl straaljagers overvlogen: ‘We vieren onze geschiedenis, ons volk en de helden die trots onze vlag verdedigen – de moedige mannen en vrouwen van het leger van de Verenigde Staten.’

De Blue Angels, marinevliegtuigen van de VS, vliegen boven Washington tijdens de speech van Trump. Beeld AP

Naast het verwijt van tegenstanders dat Trump de viering had gekaapt voor politieke doeleinden, lag het hoge kostenplaatje onder vuur. Die kritiek wuifde de president echter weg: de kosten zouden gering zijn in vergelijking met wat het hele spektakel waard is.

Sinds Trump president is, probeert hij voortdurend de krijgsmacht in het zonnetje te zetten en verhoogde de Defensie-begroting. Trump noemde de Amerikaanse troepen donderdag ‘de beste soldaten ter wereld’. Hij riep jonge landgenoten op ‘een daad te stellen’ en zich aan te sluiten bij het leger. ‘De toekomst behoort toe aan hen die dapper, trots en vrij zijn.’

Tot slot waren er lovende woorden voor onder andere de politie, de vrijwilligers en hulpverleners van 9/11 en verschillende prominente zwarte Amerikaanse figuren zoals Martin Luther King.

Het idee voor een militaire parade in eigen land kreeg Trump naar verluidt nadat hij in Parijs in 2017 samen met president Emmanuel Macron het defilé ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag op 14 juli bijwoonde.