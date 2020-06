Trump presenteert politiemaatregelen: nekklem verboden

Donald Trump presenteert nieuwe maatregelen waarmee hij de Amerikaanse politie wil hervormen. Beeld Getty Images

Die onrust ontstond na de dood van George Floyd, een zwarte man die in Minneapolis overleed nadat een politieman bijna negen minuten zijn knie op zijn nek had gedrukt.

Het verbod op de nekklem maakt deel uit van een reeks maatregelen waarmee Trump de politie wil hervormen. Hij is zwaar bekritiseerd om zijn reactie op de dood van Floyd en de rellen die daarna uitbraken. Hem werd verweten dat hij slechts olie op het vuur gooide door opruiende taal te gebruiken en te dreigen met de inzet van het leger.

Medeleven

Tijdens een ceremonie in de tuin van het Witte Huis presenteerde hij dinsdag een reeks maatregelen als antwoord op de onrust. Hij sprak zijn medeleven uit voor de families van de slachtoffers van politiegeweld en bezwoer dat hij voor gerechtigheid zal vechten. Daarna keerde hij snel terug naar zijn eigen thema, law and order. ‘Amerikanen willen wet en orde, ze vragen wet en orde’, zei Trump.

De president wil dat politiekorpsen informatie over het gebruik van geweld uitwisselen, zodat ze van elkaar kunnen leren en geweld op een verantwoorde manier toepassen. Agenten zouden meer gebruik moeten maken van niet-dodelijke wapens. Ook zouden agenten met een slechte staat van dienst niet meer worden aangenomen zonder dat hun achtergrond bekend is.

Voor de hulp aan verslaafden en daklozen moeten meer sociale werkers worden ingezet. Politiekorpsen die voor deze aanpak kiezen, krijgen daar geld van de federale overheid voor.

Veiligheid

Trump profileerde zich ook meteen als de presidentskandidaat die voor veiligheid staat. Hij keerde zich tegen plannen in sommige Amerikaanse steden om de politie te ontmantelen of veel minder geld te geven. ‘Zonder politie is er chaos’, aldus Trump. Overigens vinden ook de leidende Democraten, onder wie presidentskandidaat Joe Biden, deze plannen te radicaal.

Vanita Gupta van de burgerrechtenbeweging Leadership Conference on Civil and Human Rights vond de plannen van Trump niet ver genoeg gaan. ‘Ze zijn in sommige opzichten een stap vooruit, maar ze vormen geen adequaat antwoord aan een natie die om vergaande, gedurfde actie vraagt.’