Trump pleit voor de rechtbank in New York ‘niet schuldig’ op 34 aanklachten

Een van de verdenkingen is het vervalsen van zakelijke documenten. Daar staat in New York een maximum op van vier jaar gevangenisstraf, al zou een veroordeling ook kunnen leiden tot een voorwaardelijke straf. Ook wordt Trump verdacht van deelname aan illegale samenzwering, met als doel de integriteit van de verkiezingen van 2016 te ondermijnen. De oud-president zou volgens de officier van justitie opzettelijk negatieve informatie hebben achtergehouden die zijn campagne zou kunnen beschadigen.

Trump zweeg op dinsdagmiddag in de rechtbank. Volgens zijn advocaat was Trump ‘gefrustreerd’ en ‘boos’ over de aanklachten. ‘Het is geen goede dag’, zei Todd Blanche, na de sessie die 45 minuten duurde. ‘Ik had niet verwacht dat dit mogelijk was in dit land.’ De oud-president zou later op de dag terug naar Florida vliegen waar hij een persconferentie houdt bij zijn woning in Mar-a-Lago. Trump en zijn advocatenteam zullen het hier niet bij laten zitten. Blanche: ‘We zullen dit heel stevig aanvechten.’

Trump wordt ervan verdacht zwijggeld te hebben betaald aan de voormalige pornoster Stormy Daniels, met wie hij een kortstondige affaire zou hebben beleefd. Dat geld zou afkomstig zijn uit de campagnekas. De beschuldigingen zitten een tweede verkiezingstermijn niet in de weg.

Ondanks aankondiging van grote protesten bleef het dinsdagmiddag rustig voor de rechtbank in New York. Er waren meer tegenstanders van Trump te bekennen dan voorstanders – en vooral heel veel politie en media.

Spook uit het verleden

De strafzaak kwam aan het rollen in 2016, toen Trump, midden in de campagne, werd verrast door een lijk uit de kast. Tien jaar eerder had Trump een affaire met pornoster Stormy Daniels, echte naam Stephanie Clifford. Zij was van plan hun avontuur in geuren en kleuren te delen met de wereld.

Uit angst kiezers te verliezen heeft Michael Cohen, de toenmalige advocaat van Trump, het zaakje gesust door Daniels 130 duizend dollar aan zwijggeld te betalen. Dat bedrag zou hij via de campagnekas van Trump terugbetaald hebben gekregen. Cohen kreeg in 2018 een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. Hij werd veroordeeld wegens valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering.

Cohen zei tijdens die rechtszaak dat hij de regels had overtreden in opdracht van zijn baas. Zo gaf hij aanklager Alvin Bragg munitie om Trump in deze zaak te vervolgen. Vorige week besloot een ‘grand jury’ in New York dat er genoeg reden was om tot vervolging over te gaan. Ook een tweede vrouw, Playboy-model Karen McDougal, zou van Trump zwijggeld hebben ontvangen.

‘Niet schuldig’

Tot dinsdagmiddag wist ook Trump niet waarvan hij precies werd verdacht. ‘We zullen luid en trots zeggen: niet schuldig’, zei Trumps advocaat Joe Tacopina, nog voordat hij wist waarop.

Trump ontving de laatste weken veel steun van zijn partijgenoten. Bijna alle Republikeinse politici die zich uitspreken, verwijten justitie linkse vooringenomenheid.

Onder zijn politieke vrienden bestaat echter wel degelijk de vrees dat verdere vervolging de stevige positie van Trump kan beschadigen. Dit is niet de enige zaak rondom Trump. Zo onderzoekt justitie of Trump geheime documenten heeft achtergehouden, en loopt er ook een onderzoek naar zijn rol in de Capitoolbestorming op 6 januari 2021. De sterkste zaak speelt volgens juridische experts in Georgia, waar Trump wordt verdacht van een poging de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. De aanklachten die Trump dinsdag in Manhattan heeft moeten aanhoren, zijn nog maar het begin. Het grote feest moet nog beginnen. Op 4 december wordt hij opnieuw in de rechtbank verwacht.