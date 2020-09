Trump paradeert tussen het puin van Kenosha: ‘Orde hersteld dankzij Nationale Garde’

President Trump bij een afgebrand gebouw in Kenosha. Beeld AP

Trump bracht dinsdag een bezoek aan het stadje in Wisconsin, en ging daarbij naar plekken waar hij het belang van zijn belangrijkste verkiezingsthema, law and order, kon laten zien.

Voor de puinhopen van een winkel voor kantoormeubilair sprak hij een van de eigenaren. Ook ging hij langs bij het commandocentrum van de National Guard in een middelbare school, en bij een alarmcentrale van de stad. Daarnaast nam hij deel aan een rondetafeldiscussie over de veiligheid in de stad.

Maar Trump bracht geen bezoek aan de familie van Jacob Blake, de zwarte 29-jarige man die vorige week zondag zeven keer in zijn rug werd geschoten door een witte politieagent. ‘Ik zou gisteren telefonisch met de moeder spreken’, zei hij dinsdag, ‘maar toen hoorde ik dat er ook een stel advocaten aan de lijn was. Ik heb al genoeg advocaten in mijn leven.’

Op de vraag wat hij voor boodschap heeft voor Blakes familie, zei Trump dinsdag dat hij liever zou willen dat dat ‘plaatselijk zou worden afgehandeld’ door de dominee van de familie. Maandag zei hij al dat hij al met die dominee had gesproken. De vader van Jacob Blake (Jacob Blake sr.) zei dat de familie geen familiedominee heeft.

Familie en vrienden van Blake uitten felle kritiek op Trumps bezoek. ‘We weten waarom Trump vandaag hier in Kenosha is: Hij is hier om angst en chaos te zaaien. We verwerpen deze pogingen om ons te verdelen’, zei Tanya McCelan, een vriend van de familie, op een persconferentie dinsdag.

Voor- en tegenstanders van Trump. Beeld EPA

Golfer

In een interview met presentator Laura Ingraham op Fox News vergeleek Trump de politieagent die Jacob Blake neerschoot met een golfer die schrikt en daarmee een putt op een meter afstand van het putje mist.

In datzelfde interview beweerde Trump ook dat er een onderzoek gaande was naar een vliegtuig met ‘boeven’ die vorige week naar de Republikeinse Conventie zouden hebben willen gaan. Toen Ingraham om details vroeg, zei Trump dat hij het ‘ooit’ zal vertellen.

Dinsdag bleef hij het verhaal verdedigen. Volgens hem waren de mensen die aan boord gingen ‘duidelijk problemen aan het zoeken’. Trumps bron, ook aan boord, zou zich ‘zeer ongemakkelijk’ hebben gevoeld.

Trump werd bij zijn trip dinsdag vergezeld door Minister van Justitie William Barr en waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf.

Nationale Garde

Na het neerschieten van Blake braken vorige week rellen uit in Kenosha. Trump beweerde dat die zijn gestopt ‘vanaf het moment dat de Nationale Garde kwam. Ik bedoel letterlijk dat het stopte toen ze hun voet op deze locatie zetten.’

Dat is niet waar: de Nationale Garde arriveerde vorige week maandag. Een dag later werden twee demonstranten doodgeschoten door een 17-jarige Trump-aanhanger.

Bovendien werd de hulp van de Nationale Garde ingeroepen door de gouverneur van Wisconsin, Tony Evers. De president heeft daar geen zeggenschap over.

Dat de rust na de schietpartij weerkeerde had ook andere oorzaken: de militieleden die dinsdag in elk geval voor de helft verantwoordelijk waren voor de oorlogstaferelen, waren een dag daarna vertrokken.

Factcheckwebsite PolitiFact beoordeelt de claim van Trump als onwaarheid van het kaliber ‘pants on fire’.

Trump verdedigde dinsdag ook opnieuw Kyle Rittenhouse, de jongen die gearresteerd is en beschuldigd wordt van tweevoudige moord op twee demonstranten in Kenosha. ‘Hij werd zelf aangevallen, hij werd aangevallen. Ze schoten op hem in de straat, dat wordt nergens gemeld.’

Trump kondigde dinsdag aan dat hij 42 miljoen dollar (35 miljoen euro) noodhulp naar Kenosha zal sturen om de politie te ondersteunen en getroffen winkeliers te helpen.