Trump: overleg met Democraten is ‘verspilling van tijd’

Trump overlegde de afgelopen week bijna dagelijks met Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, voorzitter van de Democratische fractie in de Senaat. Struikelblok in de onderhandelingen over de begroting is een grensmuur, die volgens Trump nodig is om een immigratiecrisis aan de zuidelijke grens te beteugelen. De kosten voor deze muur liggen rond de 5 miljard euro. Democraten pleiten voor een compromis in de vorm van extra geld voor grensbewaking, maar dit gaat Trump niet ver genoeg. Een muur, waarvan de president altijd heeft gezegd dat Mexico die zou gaan betalen, was een centrale verkiezingsbelofte van Trump.

Nadat Trump woensdag aan Pelosi vroeg of ze in zou stemmen met zijn grensmuur en Pelosi dat vervolgens weigerde, zei de president dat er dan ‘niets te bespreken was'. Hij verliet boos de ruimte. Schumer noemde de reactie van de president ‘een driftbui'. Trump bevestigde op Twitter dat hij de deur achter zich had dichtgetrokken: ‘Ik zei bye bye, niets anders werkt!’.

Sinds de Democraten en Republikeinen eind december niet tot een overeenkomst over het overheidsbegroting konden komen, zijn delen van de Amerikaanse overheid gesloten. De zogeheten ‘shutdown’ treft overheidsmedewerkers en overheidsinstellingen. Pelosi noemt het wederom mislukken van het overleg ‘erg triest’. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, krijgen honderdduizenden federale ambtenaren binnen enkele dagen wederom niet uitbetaald. ‘De president lijkt daar ongevoelig voor te zijn’, aldus Pelosi.

Trump sprak woensdag het Amerikaanse volk toe vanuit de Oval Office om mensen te overtuigen van het nut van de grensmuur, die hij in zijn toespraak omschreef als een ‘fysieke barrière’. Hij dreigde eerder de noodtoestand uit te roepen vanwege de situatie aan de grens, maar dit is vooralsnog niet gebeurd.