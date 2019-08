Trump opent met beschuldiging van valutamanipulatie derde front in handelsoorlog met China

President Donald Trump ontmoet zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping tijdens de G20 in Osaka, Japan. Beeld Reuters

Economisch vandalisme, financieel pestgedrag en ridicuul gebral: zo reageerden Chinese media dinsdag, nadat de VS het veelvuldige verwijt van ‘valutamanipulator’ aan het Chinese adres nu ook als officiële klacht bij het Internationaal Monetair Fonds hebben neergelegd. Ze volgden daarmee het vaste patroon in de handelsoorlog, waarin elke Amerikaanse actie meteen tot een Chinese tegenreactie leidt, en omgekeerd. Een patroon waardoor de strijd almaar kon uitdijen, en zo langzamerhand onomkeerbaar aan het worden is.

Nog maar een maand nadat Trump en de Chinese leider Xi Jinping de handelsgesprekken een nieuwe kans hadden willen geven, zijn de twee grootste wereldeconomieën elkaar alweer in de haren gevlogen. De nieuwe gesprekken vorige week leverden niets op, waarop de Amerikaanse president nieuwe heffingen aankondigde, waarop China op zijn beurt zijn munt in waarde liet laten zakken.

Het begon ruim een jaar geleden allemaal met Trumps stormrampolitiek. Waar zijn voorgangers zich neerlegden bij allerlei beperkingen van de internationale politiek, bezwoer hij zich niet langer door China te laten ringeloren. Hij had genoeg van de onevenwichtige handelsbalans met China, en meer nog van de oneerlijke handelspraktijken. Hij had een punt: 20 procent van de Europese bedrijven in China rapporteerde in 2019 gedwongen transfers van technologie. China speelt het spel niet volgens de regels.

Dus besloot Trump om China hard aan te pakken, en te raken waar het pijn doet: hij vaardigde handelstarieven uit. Tot nu toe op 250 miljard dollar aan export, maar als hij zijn dreigementen uitvoert, vanaf september op de volledige Chinese handel naar de VS. Ook verbood hij – in een vermenging van economische belangen en nationale veiligheid – Amerikaanse bedrijven om nog technologie te leveren aan het Chinese telecombedrijf Huawei.

Pijn

En ja, die strafmaatregelen van Trump doen de Chinese economie pijn. Maar zijn tegenstander is niet te onderschatten. Vanaf het begin hebben de Chinezen dezelfde strategie aangehouden: elke maatregel met gelijke munt terugbetalen; in theorie bereidwilligheid tonen, maar in de praktijk zo weinig mogelijk concessies doen. De strategie lijkt er vooral op gericht om tijd te rekken tot na de Amerikaanse verkiezingen, in de hoop dat een andere president makkelijker te vermurwen is.

Tegenover die Chinese onverzettelijkheid beginnen de gebreken van Trumps aanpak op te vallen. Zo joeg hij zijn potentiële bondgenoten – Europa, Japan, de Wereldhandelsorganisatie – tegen zich in het harnas, waardoor hij veel zwakker staat. Zijn onbezonnenheid staat China ook toe om zich, ondanks terechte klachten, als onschuldig slachtoffer op te stellen. Dat bleek nog maar eens na de Amerikaanse beschuldiging van valutamanipulatie: die houdt volgens veel economen geen steek.

Hoe het nu verder moet, weet niemand. ‘We zijn deze handelsoorlog met China niet begonnen met een duidelijk plan voor hoe we eruit zouden raken’, zegt Philip Levy, economisch adviseur onder president George W. Bush en nu hoofdeconoom van vrachtvervoerbedrijf Flexport, tegen persbureau Bloomberg. ‘Het plan lijkt te zijn geweest: we zullen hen intimideren, ze zullen bezwijken en dan zullen wij tevreden zijn. Maar tot nu toe is er niemand die praat over wat we zullen doen als ze niet bezwijken.’

Gevolgen

Ondertussen heeft de handelsoorlog wel grote gevolgen. Mondiale productieketens vallen uiteen, bedrijven stellen investeringen uit, en na de valutaschermutseling schreven de beurzen wereldwijd rode cijfers. Economen van de Amerikaanse bank Morgan Stanley voorspelden maandag dat als de hogere tarieven van de VS en de Chinese tegenmaatregelen nog vier tot zes maanden aanhouden, de wereldeconomie over negen maanden in een recessie belandt.

In september staan nieuwe handelsgesprekken op de agenda. Sowieso was daar weinig optimisme over, maar na het gebakkelei over de valuta is het vertrouwen zoek. Steeds meer analisten beginnen rekening te houden met een jarenlange handelsoorlog, zeker als Trump wordt herverkozen. Dan gaan de twee naar verwachting nog wel even door met hun spelletje blufpoker, de wereldeconomie in de waagschaal stellend.