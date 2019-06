Trump opent aanval op vrouw die hem beschuldigt van verkrachting: ‘Ze is mijn type niet’

Columniste Elizabeth Jean Carroll zondag in New York. Trump ontkent haar ooit te hebben ontmoet in warenhuis Bergdorf Goodman. Beeld AP

De beschuldiging van de 75-jarige New Yorkse is de zwaarste tegen Trump sinds hij zich in 2015 kandidaat stelde voor het presidentschap. De bijna twintig vrouwen die sindsdien naar voren zijn gekomen, beschuldigden de miljardair tot nu toe van seksuele intimidatie en overspel.

Het is voor zover bekend ook voor het eerst dat een naoorlogse Amerikaanse president ervan wordt beschuldigd dat hij zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan verkrachting. Trump opende de nieuwe aanval maandag nadat hij had gezien dat Carroll in een tv-interview gedetailleerd vertelde hoe hij zich in 1995 of 1996 - ze weet het jaartal niet meer precies - aan haar zou hebben vergrepen.

De columniste beweert in een nieuw boek, waarvan New York Magazine vrijdag een voorpublicatie had, dat de miljardair haar in een paskamer van een warenhuis in New York aanviel en penetreerde. ‘Het was een gevecht’, aldus de Elle-columniste. Volgens Carroll, die bekend is vanwege haar jarenlange adviescolumn, zou het incident zo’n drie minuten hebben geduurd. Ze zegt er niet zeker van te zijn of Trump haar tijdens de worsteling helemaal zou hebben gepenetreerd.

Het chique warenhuis Bergdorf Goodman, waar de verkrachting zou hebben plaatsgevonden. ‘Hé, jij bent die vrouw van de adviezen', zou Trump tegen columniste Elizabeth Jean Carroll buiten hebben gezegd. Ze ging met hem mee, beweert Carroll, om hem te helpen bij het uitzoeken van een cadeau voor een vriendin van de miljardair. Beeld AP

Gedwongen te verdedigen

‘Ik zal het met veel respect zeggen: op de eerste plaats, zij is niet mijn type’, aldus Trump tegen de politieke website The Hill. ‘Nummer twee, het is nooit gebeurd. Het is nooit gebeurd, oké?’ Het is de tweede keer dat Trump deze lijn van verdediging (‘mijn type’) gebruikt. In 2016 zei hij hetzelfde nadat een vrouw, Jessica Leeds, naar voren kwam en zei dat hij haar had betast in een vliegtuig.

De president herhaalde opnieuw dat de verkrachting verzonnen is omdat hij Carroll nooit heeft ontmoet. Trump: ‘Volledig gelogen. Ik weet niets van deze vrouw. Het is verschrikkelijk dat mensen deze dingen kunnen zeggen.’ Carroll reageerde later op de verdediging van de president door te zeggen dat ‘ze blij is dat ik niet zijn type ben’.

Trump voelt zich steeds meer gedwongen zich te verdedigen tegen de beschuldiging. Op vrijdag en zaterdag hield hij het nog op korte ontkenningen waarin hij benadrukte dat hij Carroll nooit had ontmoet en dat ze ‘een boek probeerde te verkopen’. Een foto uit 1987 waarin hij te zien is met de columniste en haar toenmalige man, wimpelde hij weg. Het was maar een vluchtige ontmoeting. ‘Ik heb geen idee wie ze is’, aldus Trump zaterdag.

This is the story behind E. Jean Carroll's account of her alleged encounter with Donald Trump in a Bergdorf Goodman dressing room more than two decades ago https://t.co/8GV1bw9cXA New York Magazine

Aangifte tegen Trump

De president moet nu ook toezien dat een van zijn grootste vijanden in New York, burgemeester Bill de Blasio, zich met de zaak bemoeit. De Blasio, een Democratische presidentskandidaat, zei dat de politie direct de beschuldiging zal onderzoeken zodra er een aangifte wordt gedaan.

‘Wij zullen achter de waarheid komen’, aldus De Blasio. De andere Democratische kandidaten houden zich nog op de vlakte. Mogelijk komt de beschuldiging alsnog ter sprake op woensdag en donderdag als twintig presidentskandidaten in Miami voor het eerst in debat met elkaar gaan.

Het is niet duidelijk of Carroll alsnog aangifte gaat doen. Ze zegt indertijd niet naar de politie te zijn gegaan uit vrees niet te worden geloofd of te worden bedreigd. ‘Ik ben een lafaard’, schrijft ze in de voorpublicatie in New York Magazine. Wel zegt ze het verhaal toen te hebben verteld aan twee vriendinnen. Deze bevestigden de afgelopen dagen dat Carroll er indertijd met hen over had gesproken.

Verjaring

Een aangifte lijkt echter weinig zin te hebben. De voormalige New Yorkse officier van justitie Mimi Rocah wijst erop dat de zaak inmiddels is verjaard. Toen moest Trump nog binnen vijf jaar worden aangeklaagd, sinds 2006 verjaren dit soort zaken niet meer. ‘Ik ben ervoor dat iedereen zich moet verantwoorden’, aldus hoogleraar Rocah, ‘maar met welk doel zou de politie nu deze zaak moeten onderzoeken?’

Carroll zelf kwam maandag ook onder vuur te liggen. In een interview met CNN probeerde ze uit te leggen waarom ze de gebeurtenis meer zag als een ‘gevecht’ dan als een ‘verkrachting’. Carroll vindt dat andere slachtoffers van verkrachting veel meer hebben meegemaakt dan zij.

Nadat presentator Anderson Cooper haar erop wees dat de meeste mensen verkrachting als een gewelddadige daad zien, zei ze: ‘Ik denk dat de meeste mensen over verkrachting denken als iets sexy. Zij denken aan de fantasieën.’ Een duidelijk verbouwereerde Cooper onderbreekt daarna het gesprek snel voor een reclame. Aanhangers van Trump gebruiken deze uitspraak nu om Carrolls geloofwaardigheid in twijfel te trekken, in het bijzonder of er wel sprake was van verkrachting.