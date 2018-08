Trump ontzegt voormalig CIA-baas toegang tot vertrouwelijke informatie

In een verklaring, voorgelezen door woordvoerder Sarah Huckabee Sanders, zei Trump dat Brennan zijn toegang tot geheime informatie gebruikte om ‘chaos en verdeeldheid’ te zaaien. Brennan laat zich op Twitter en op televisie regelmatig scherp kritisch uit over het buitenlandbeleid van de president. Zo noemde hij Trump na zijn controversiële ontmoeting met de Russische president Poetin in Helsinki een landverrader. Trump had vorige maand al gedreigd met de maatregel die hij nu heeft genomen.

Trump overweegt meer oud-overheidsfunctionarissen hun status te ontnemen. Onder hen zijn oud-nationaal veiligheidsadviseur Susan Rice, voormalig FBI-directeur James Comey en voormalig onderminister voor justitie Sally Yates. Allen zijn zij critici van Trump, oud-medewerkers van Obama of beide. De naam van Comey op de lijst is opmerkelijk: hij heeft sinds Trump hem in mei 2017 ontsloeg als FBI-directeur al geen toegang meer tot vertrouwelijke inlichtingen.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? John O. Brennan

Met de maatregel breekt Trump met een lange Amerikaanse traditie. Het is in de Verenigde Staten gebruikelijk dat hooggeplaatste bestuurders en politici, zoals oud-ministers en -presidenten, inzage behouden in de informatie van inlichtingendiensten, mochten zij daar een beroep op willen doen. Hun bijzondere status, de ‘security clearance’, gebruiken zij vaak om huidige regeringen te adviseren, of in banen in het bedrijfsleven. Volgens de directeur Nationale Inlichtingendiensten zijn er zo’n 4,1 miljoen mensen met toegang tot vertrouwelijke informatie. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen inzage in dossiers die gelden als ‘strikt geheim’.