Trump ontvangt vandaag een brief van Kim. Kan de ontmoeting nog gered worden?

De kans dat de top tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toch doorgaat, neemt toe. Trump ontvangt vandaag een brief van Kim, die bedoeld is om de ontmoeting te redden. De grote vraag is wat in de brief staat en of het genoeg is om de president over te halen de top toch te laten doorgaan op 12 juni.

Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo donderdag met de Noord-Koreaanse oud-spionnenbaas Kim Jong-chol. Foto REUTERS

De persoonlijke brief van Kim zal in het Witte Huis aan Trump worden overhandigd door Kim Jong-chol, een hoge adviseur van de Noord-Koreaanse leider. Het bezoek van deze oud-chef van de militaire inlichtingendienst aan het Witte Huis is bijzonder, omdat Noord-Koreaanse regeringsfunctionarissen Washington doorgaans niet mogen bezoeken.

De adviseur van Kim voerde de afgelopen twee dagen overleg in New York met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo, om het topoverleg toch nog van de grond te krijgen. Precies een week geleden besloot Trump de ontmoeting af te zeggen, na harde kritiek van Noord-Koreaanse functionarissen op vicepresident Mike Pence en Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton.

Pyongyang ergerde zich aan opmerkingen van het tweetal dat Noord-Korea snel, net als Libië in 2003, zijn massavernietigingswapens moet opgeven. Noord-Korea beschouwt dit zogenaamde ‘Libië-model’ als een vorm van overgave aan de VS en Zuid-Korea.

Kim Jong-chol, die persoonlijk door de Noord-Koreaanse leider naar de VS is gestuurd, verlaat het gebouw in New York waar hij overlegde met minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Foto REUTERS

Nogal positief

Opvallend is dat Pompeo donderdag nogal positief was over zijn overleg met Kim Jong-chol, die door de Noord-Koreaanse leider persoonlijk naar de VS was gestuurd. Na afloop zei hij dat er ‘goede vooruitgang’ was geboekt. ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij de juiste kant opgaan’, aldus Pompeo na zijn urenlange gesprekken met de voormalige spionnenbaas. ‘Onze twee landen staan voor een cruciaal moment in onze relatie. Het zou tragisch zijn als wij deze gelegenheid voorbij laten gaan.’

Pompeo is de eerste Amerikaanse functionaris die zich zo optimistisch toont sinds Trump de top schrapte. Ook de president was donderdag opvallend positief over de voortgang van het overleg in New York. ‘Heel goede gesprekken met Noord-Korea’, twitterde Trump, nadat hij op de hoogte was gesteld door Pompeo over het verloop van de besprekingen.

‘Het gaat heel erg goed’, verklaarde de president later tegen de media. De president zei dat er zelfs een tweede of een derde top zal moeten worden gehouden om ervoor te zorgen dat Pyongyang zijn kernwapens opgeeft. Een andere aanwijzing dat het overleg in New York iets zal opleveren, is dat de Amerikaanse ambassadeur op de Filipijnen Sung Kim, een Noord-Korea-expert, Zuid-Korea vrijdag op de hoogte stelde dat de besprekingen ‘de juiste kant opgaan’.

Kim heeft de afgelopen maanden gezegd dat hij bereid is tot nucleaire ontwapening, maar de grote vraag is of hij dit ook serieus meent. Verwacht wordt dat de Noord-Koreaanse leider, in zijn brief aan Trump, hierover meer duidelijkheid zal verschaffen. Dit kan dan een reden zijn voor de president om de top toch te laten doorgaan.

Ook het taalgebruik van Kim zal cruciaal zijn, na de felle en persoonlijke aanvallen op Pence en Bolton. Pyongyang noemde Pence eerder deze maand onder andere ‘stompzinnig’. Ook dreigde een hoge Noord-Koreaanse functionaris met een ‘nucleaire confrontatie’ als het overleg met de VS op niets uitloopt.

De VS willen duidelijkheid of Noord-Korea bereid is afstand te doen van de naar schatting zestig kernwapens en binnen welke termijn dit kan gebeuren. Ook moet Pyongyang zijn langeafstandsraketten, de Hwasong-15, opgeven die de VS kunnen bereiken. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten duurt het niet lang meer voor Pyongyang in staat is om deze raketten te bewapenen met een kernkop.