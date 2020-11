Trump ontslaat topfunctionaris die verkiezingsfraude ontkent

Trump schudt Krebs de hand in het Oval Office in 2018. Beeld REUTERS

De ontslagen Krebs stond aan het hoofd van het agentschap voor cyberveiligheid en infrastructuurveiligheid van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Hij was in die hoedanigheid een van de topfunctionarissen die werkten aan de beveiliging van kiesinfrastructuur tegen buitenlandse inmenging en fraude. Onlangs wees hij Trumps beschuldigingen van verkiezingsfraude aan het adres van de Democraten van de hand. Hij zei toen al tegen journalisten dat hij verwachtte dat hij zou worden ontslagen.

Trump kondigde het ontslag van Krebs aan in een reeks tweets. ‘De recente verklaring van Chris Krebs over de veiligheid van de verkiezingen van 2020 was zeer onjuist, aangezien er enorme onregelmatigheden waren en fraude – onder meer dode mensen die stemmen, waarnemers die niet naar binnen mochten in de stembureaus, ‘storingen’ in de stemmachines die stemmen van Trump veranderden in stemmen voor Biden, late stemmen, enzovoort’, aldus Trump.

Trump heeft, langer dan een week nadat de media Joe Biden als winnaar van de verkiezingen had uitgeroepen, zijn nederlaag nog altijd niet toegegeven. Hij beschuldigt de Democraten ervan de verkiezingen te hebben gestolen door massaal te frauderen, onder meer middels briefstemmen.

Krebs zei vorige week juist dat de verkiezingen van 2020 ‘de veiligste verkiezing was in de Amerikaanse geschiedenis’. Hij weerlegde op Twitter ook beweringen over verkiezingsfraude die de president blijft promoten, maar waarvoor tot nu toe geen bewijs is gevonden.