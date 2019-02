Trump ontmoet Kim in Vietnam: ‘Mijn vriend Kim heeft een geweldige kans’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Hanoi de hand geschud. De leiders treffen elkaar vandaag in Vietnam om te praten over de denuclearisering van Noord-Korea. Het is hun tweede ontmoeting; de eerste vond vorig jaar in Singapore plaats.

Donald Trump en Kim Jong-un ontmoeten elkaar woensdag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Beeld AFP

De twee leiders poseerden lachend voor de camera’s van de internationale pers, terwijl ze elkaar de hand schudden. ‘We hebben al onze obstakels overwonnen en hier staan we vandaag’, zei Kim Jong-un.

Even later namen de leiders, die elkaar twee dagen ontmoeten in het Metropole Hotel in de Vietnamese hoofdstad Hanoi, plaats aan een ronde tafel. ‘Niets kan toppen aan een gezellig privédiner’, grapte Donald Trump stralend naar de pers. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zat aan tafel.

‘We gaan een drukke dag tegemoet morgen’, zei Trump. ‘Onze relatie is heel speciaal’, richtte hij zich later tot Kim. ‘Ik denk dat je land een geweldige tijd tegemoetgaat. Je bent een fantastische leider.’

Ook Kim benadrukte de speciale relatie tussen de twee leiders. De ‘buitenwereld’ heeft die relatie tussen de twee landen – die na de eerste top in Singapore vorig jaar bekoelde omdat Noord-Korea nagenoeg niets deed om het nucleaire programma stop te zetten – ‘verkeerd begrepen’.

Trump begon de dag met een ontmoeting met de Vietnamese president Nguyen Phu Trong. ‘Wij (Trump en Kim, red.) voelen ons erg goed dat we deze belangrijke bespreking hier in Vietnam kunnen houden, want jij bent een goed voorbeeld van wat er zoal kan gebeuren’, zei Trump. Daarmee doelde hij op de groeiende economie van Vietnam.

In een tweet sprak Trump over Vietnam als een land dat ‘opbloeit zoals maar weinig plekken op aarde’. ‘Noord-Korea zou ook zo kunnen zijn, en heel spoedig, als het zou denucleariseren. De potentie is geweldig, een grote kans, zoals geen andere in de geschiedenis, voor mijn vriend Kim Jong-un. We zullen het snel weten – zeer interessant!’