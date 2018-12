Trump onthult na geheim Irak-bezoek per ongeluk militaire geheimen

In het holst van de nacht landde het presidentiële vliegtuig Air Force One woensdag op een luchtmachtbasis in Irak. Trump bracht met zijn vrouw Melania een onverwachts bezoek van drie uur aan de Amerikaanse troepen, om een einde te maken aan de kritiek dat hij niet naar oorlogsgebied durft. Maar wat een smetteloze pr-stunt had moeten worden, mondde uiteindelijk toch ook weer uit in controverse.

Het was een ontzettende spannende en mooie ervaring geweest, vertelde Trump de reporters na afloop. De raampjes van het vliegtuig waren dicht geweest en de lichtjes stonden uit toen ze aankwamen op de verduisterde landingsbaan. En vervolgens was er het enthousiasme van de militairen. Trump signeerde ‘Make America Great Again’ petjes en kreeg een staande ovatie.

‘Twee jaar geleden toen ik president werd was IS een hele dominante groep, maar vandaag zijn ze dat niet meer’, hield de president de soldaten voor. ‘We zijn niet langer de suckers, mensen.’

Navy Seals

Alles leek goed te gaan, tot het moment dat Trump op de terugvlucht een filmpje van het bezoek op Twitter plaatst. In dat filmpje komen duidelijk de lachende gezichten langs van de mannen van Navy Seal Time Five, de speciale eenheid die nabij Bagdad actief is. Ook is er veel te zien van de basis van waaruit de militairen opereren. Trump steekt vertrouwd zijn duim omhoog naar de camera.

Malcom Nance, een voormalige inlichtingenspecialist, zei tegen het Amerikaanse Newsday dat de identiteiten en locaties van Navy Seals in conflictgebieden geheim dienen te blijven. Als er tóch materiaal openbaar wordt gemaakt, is het protocol om de gezichten onherkenbaar te maken. Anders ‘kun je niet ontkennen wie je bent’ als je gevangen wordt genomen.

Geen commentaar

Het filmpje – dat wordt begeleid door het nummer God Bless the U.S.A. van de Amerikaanse countryzanger en Trump-volgeling Lee Greenwood – kon direct op een stortvloed aan kritiek rekenen. Zowel het Pentagon als het Witte Huis onthoudt zich van commentaar.