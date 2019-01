Trump onthoudt Huis-voorzitter Pelosi militair vliegtuig vanwege conflict over ‘shutdown’

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, vicepresident Mike Pence, president Donald Trump en minderheidsleider in de Senaat Charles Schumer aan de vooravond van de ‘shutdown’, 11 december. Beeld AFP

De Democraat Pelosi zou een buitenlandse reis maken naar België, Egypte en Afghanistan met een toestel van de Amerikaanse luchtmacht. Maar de Republikeinse president schreef Pelosi dat haar trip, door hem afgedaan als een PR-reis, moest worden uitgesteld vanwege de gedeeltelijke sluiting van een aantal federale overheidsdiensten die nu al 27 dagen duurt.

‘We zullen deze zevendaagse excursie opnieuw vaststellen als de shutdown voorbij is’, liet Trump aan Pelosi weten. Hij raadde haar aan een commerciële lijnvlucht te boeken als ze toch wil afreizen. Trump wil dat Pelosi in Washington blijft om te onderhandelen over de impasse rond de shutdown.

Pelosi had woensdag geopperd dat Trump de voor 29 januari geplande State of the Union (de jaarlijkse ‘troonrede’ waarin de president zijn beleidsplannen voor het lopende jaar uit de doeken doet) beter kon uitstellen vanwege mogelijke door de shutdown veroorzaakte veiligheidsrisico’s.

Voorzitters van het Huis van Afgevaardigden doen buitenlandse dienstreizen altijd per militair vliegtuig, zeker als het om onveilige bestemmingen zoals Afghanistan gaat. Trump kan daar als opperbevelhebber van de strijdkrachten een streep door zetten, maar vriend en vijand bekritiseerde de stap.

‘Politieke zet’

De Republikeinse senator Lindsey Graham sprak van een ‘apert politieke zet’ en noemde het ongepast van Trump om Pelosi te verhinderen in Afghanistan gelegerde Amerikaanse troepen en bondgenoten als de NAVO-lidstaten en Egypte te ontmoeten.

De shutdown begon 22 december toen Trump weigerde het begrotingsvoorstel te ondertekenen omdat daarin geen post van 5,7 miljard dollar was opgenomen voor de door hem gewenste muur tegen illegale migranten langs de grens met Mexico, een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften.

Vanwege de shutdown zitten meer dan 800 duizend ambtenaren al bijna vier weken zonder salaris thuis. Anderen werken zonder betaling.