Trump-onderzoeker Mueller op de grill bij het Amerikaans Congres

Robert Mueller op 29 mei toen hij zijn onderzoek helemaal had afgesloten.

De 74-jarige Mueller heeft eerder gezegd dat hij in het Congres niets zal zeggen dat niet al in zijn rapport staat. De hoorzittingen zullen dan ook van zijn kant weinig nieuws opleveren. Interessant is hoe de Democratische en Republikeinse afgevaardigden dit moment, rechtstreeks op televisie uitgezonden, zullen gebruiken om hun eigen agenda over het voetlicht te brengen.

De Democraten zullen, met het oog op de presidentsverkiezingen van 2020, zoveel mogelijk twijfel proberen te zaaien over de integriteit van president Donald Trump. De Republikeinen zullen proberen te benadrukken dat het speciale onderzoek van Mueller politiek gemotiveerd was.

De eerste ondervraging is voor de commissie-Justitie van het Congres en zal gaan over de vraag of Trump het onderzoek van Mueller heeft geprobeerd te dwarsbomen – hierover trok Mueller geen harde conclusies in zijn rapport. De tweede ondervraging is voor de commissie-Inlichtingen en zal gaan over de contacten met Moskou – daarvoor zag Mueller geen sluitend bewijs.