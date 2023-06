Trump officieel aangehouden in Miami in strafzaak over vertrouwelijke documenten

Trump liet zich niet zien en ging de rechtbank binnen via een ondergrondse parkeergarage. Beeld AFP

Niemand die hem bij aankomst te zien krijgt. Hoewel honderden medestanders zich dinsdag in Miami hebben verzameld, vlaggen en spandoeken paraat, betreedt Donald Trumps beveiligde karavaan de rechtbank via een ondergrondse parkeergarage. ‘Een van de meest trieste dagen in de geschiedenis van ons land’, plaatste hij tellen eerder op zijn sociale-mediaplatform Truth Social.

Trump wordt ervan verdacht honderden vertrouwelijke documenten, afkomstig uit zijn presidentschap, te hebben achtergehouden. De papieren hebben betrekking op Amerika’s nucleaire arsenaal, Iran en de militaire kwetsbaarheid van bondgenoten. Na zijn formele aanhouding zal hij gelijk in de rechtszaal worden voorgeleid. Naar verwachting zal Trump daar verklaren ‘onschuldig’ te zijn.

Twee maanden geleden werd Trump ook al aangehouden in New York, op verdenking van het gebruik van campagnegeld voor de afkoping van een minnares. Dat was de eerste keer dat in de Amerikaanse geschiedenis dat een oud-president werd gearresteerd. Dit is de tweede keer.

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

Naast Trump wordt ook medeverdachte Walt Nauta (40) aangehouden en voorgeleid. Nauta is een veteraan van de marine die werkt als assistent van de oud-president. Hij wordt ervan verdacht tegen de overheid te hebben gelogen over de dozen met documenten die hij in opdracht van Trump zou hebben verplaatst.

Pen en papier

De rechtbank heeft besloten om dinsdag niet alleen draaiende camera’s uit de rechtszaal te weren, maar zelfs alle elektronische apparaten. In plaats van op laptops en telefoons, maken aanwezige verslaggevers hun aantekeningen ouderwets met pen en papier.

Uren voor aanvang van de zitting was binnen het kamp-Trump nog een turbulente zoektocht gaande naar vertegenwoordiging. Trumps vorige advocaten, John Rowley en Jim Trusty, trokken zich vorige week onverwacht terug, zonder publieke opgaaf van reden. Pas dinsdagochtend meldde zich advocaat Christopher Kise. Onduidelijk is of hij de zaak verder op zich neemt of de oud-president provisorisch bijstaat op deze eerste zitting.

Deze eerste zitting wordt voorgezeten door rechter Jonathan Goodman. Hij is niet degene die de zaak straks onder zijn hoede krijgt. Na een willekeurige loting belandde het proces op het bureau van Aileen Cannon, een conservatieve rechter die in 2020 door Trump zelf is aangesteld. Zij werd na een eerdere zitting in beroep op de vingers getikt, omdat zij Trump oneigenlijk en onwettig had bevoordeeld.

Trump heeft aangekondigd na zijn voorgeleide naar New Jersey te vliegen voor een persconferentie op zijn eigen golfclub. Daar zal de oud-president reageren op de beschuldigingen, en krijgen zijn medestanders hem eindelijk te zien.

Dit bericht wordt aangevuld