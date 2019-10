Trump noemt wapenstilstand in handelsoorlog tussen VS en China ‘feest van liefde’

De Amerikaanse president Trump en de Chinese vicepremier Liu He schudden elkaar vrijdag de hand in de Oval Office van het Witte Huis. Beeld EPA

Na twee dagen onderhandelen in Washington werden de twee landen het vrijdagavond eens over een deelakkoord over de onderlinge handel. President Trump was opgetogen over de doorbraak. Hij stelde vast dat de ijzige sfeer in de handelsbetrekkingen had plaats gemaakt voor een ‘feest van liefde’.

Landbouwproducten

Het akkoord houdt in dat de tariefverhogingen die de VS per 15 oktober wilden invoeren op Chinese importgoederen met een totale waarde van 225 miljard euro voorlopig niet doorgaan. Van zijn kant beloofde China dat het voor ruim 40 miljard euro aan landbouwproducten uit de VS zal kopen.

Het akkoord moet de komende weken nog worden uitgewerkt, maar volgens Trump is het een stap in de goede richting. Het ontwerpakkoord bevat ook afspraken over de bescherming van intellectueel eigendom en de toegang van Amerikaanse bedrijven tot de Chinese markt.

Nog maar kort geleden had Trump met extra heffingen op alle producten uit China gedreigd uit woede over de verhoogde importtarieven die China als tegenmaatregel had afgekondigd op Amerikaanse producten. De VS beschuldigen China ervan dat het zijn markt afschermt, Amerikaanse bedrijven dwingt technologie te delen en oneerlijke concurrentie bedrijft door te manipuleren met zijn munt.

Electorale machtsbasis

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin is er nog veel te doen, maar de gevechtspauze in de handelsoorlog komt beide landen goed uit. President Trump begon zich met het naderen van de Amerikaanse verkiezingen steeds meer zorgen te maken over de schade die de Amerikaanse boeren lijden onder de Chinese tegenmaatregelen. De boeren vormen een belangrijk onderdeel van zijn electorale machtsbasis. Maar ook China maakt zich zorgen over de economische groei die steeds meer afneemt.

Zolang er nog geen tastbare vooruitgang op weg naar een algeheel handelsakkoord wordt gemaakt, houdt Trump vast aan de aangekondigde tariefverhogingen voor Chinese producten die voor 15 december op het programma staan. Eerder hadden de VS al extra heffingen opgelegd voor een hele reeks producten uit China met een totale waarde van 325 miljard euro.