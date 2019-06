Trump neemt afscheid van trouwe en omstreden Witte Huis-woordvoerder Sanders

President Trump kust Sanders in de East Room van het Witte Huis, nadat hij haar vertrek heeft bekendgemaakt. Beeld Reuters

De vrouw die geboren werd in het plaatsje Hope in de staat Arkansas, deed vanaf haar eerste werkdag haar best niet te voldoen aan het profiel van Witte Huis-woordvoerder. Sanders (36) was de afgelopen twee jaar confronterend, niet vies van een leugentje en allesbehalve behulpzaam richting de media.

Bovenal vertikte ze het om te doen wat presidentiële woordvoerders geacht worden te doen: regelmatig persbriefings geven. Hiermee had ze het beleid van de president voor het voetlicht kunnen brengen en de media de kans kunnen geven het Witte Huis te controleren. De laatste keer dat Sanders een officiële persconferentie gaf, was drie maanden geleden. Hoewel het jaar al bijna halverwege is, stond ze in 2019 slechts twee keer journalisten uitvoerig te woord in de perszaal van het Witte Huis.

Onbegrijpelijk, vonden niet alleen de media maar ook haar voorgangers. Want een persconferentie is een van de belangrijkste wapens die de Witte Huis-woordvoerder heeft om het beleid van de president uit te leggen en te verdedigen. Maar Sanders vertikte het, hoewel ze in haar eerste maanden wel regelmatig het podium betrad om vragen te beantwoorden. Kritiek dat ze op deze wijze knaagde aan de persvrijheid en weinig transparant was, schoof ze nonchalant terzijde.

Sanders staat de pers kort te woord in mei buiten de West Wing nadat speciaal aanklager Robert Mueller zich voor het eerst heeft uitgelaten over zijn rapport. Officiële persconferenties schuwde ze echter. Beeld EPA

Loftuitingen van Trump

Sanders wees erop dat Trump, na officiële bijeenkomsten en bij vertrek uit het Witte Huis, regelmatig uitvoerig de pers te woord staat op ‘minipersconferenties’. Zelfs Witte Huis-correspondenten moeten toegeven dat Trump zich hierin onderscheidt van zijn voorgangers. Ook krijgen journalisten met Trumps tweets meerdere keren per dag te horen wat de president vindt van een actuele kwestie.

‘Als je alles direct van de president kunt horen’, verdedigde Sanders zich vorig jaar, ‘en de media de kans krijgen de president van Amerika rechtstreeks vragen te stellen, dan is dat veel beter dan praten met mij.’

De president prees Sanders donderdag dan ook uitvoerig. ‘Ze is ontzettend populair’, aldus Trump tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Sanders, die zich mogelijk in de strijd werpt voor het gouverneurschap van Arkansas, werd verlegen van de loftuitingen. ‘Ze heeft haar werk prima gedaan', meende Trump. ‘Wij hebben heel wat meegemaakt en ze is krachtdadig en sterk.’ Maar het nieuws over haar vertrek was amper bekend of de kritiek op Sanders, die in 2017 het roer overnam van de net zo omstreden Sean Spicer, barstte los.

Sarah Huckabee Sanders, hier tijdens het bezoek van Trump aan Groot-Brittannië, schopte het van campagnemedewerker tot Witte Huis-woordvoerder. Ze overweegt zich nu kandidaat te stellen voor het gouverneurschap van Arkansas. Haar vader was tot 2007 gouverneur van de zuidelijke staat. Beeld AFP

Leugens

Een van de verslaggevers die geen blad voor de mond nam, was radioverslaggever April Ryan. Zij botste regelmatig met Sanders op persconferenties. Vragen van Ryan werden niet zelden weggewuifd of helemaal niet beantwoord. Sanders verweet haar zelfs onbeleefd te zijn. ‘Ze had dit al een tijd geleden moeten doen’, aldus Ryan op CNN. ‘Meer dan drie maanden lang werd er geen persconferentie gehouden, terwijl wij mogelijk een oorlog gaan voeren met Iran.’

De ‘leugens’, een doodzonde voor een presidentiële woordvoerder, zullen haar nog lang achtervolgen. Vorig jaar zei Sanders dat ze herinnerd wilde worden als ‘transparant en eerlijk’. Maar journalisten klaagden dat ze vaak niet de waarheid sprak en de media misleidde. Op een gegeven moment factcheckte CNN haar live tijdens een persconferentie. Met het uitkomen van het Mueller-rapport in april, kregen de media stevige munitie in handen voor hun verwijt dat de leugen regeerde op de persconferenties van Sanders.

Tegenover de speciale aanklager gaf ze onder ede toe dat ze niet de waarheid had verteld toen ze Trumps besluit in 2017 verdedigde om FBI-directeur James Comey te ontslaan. Sanders zei toen op een persconferentie dat ‘talloze medewerkers van de FBI’ het vertrouwen in Comey hadden verloren. Het was echter nergens op gebaseerd, bekende ze tegenover het Mueller-team.

Sanders had op opmerking ter plekke verzonnen. ‘Ze heeft een nalatenschap vol oneerlijkheid’, aldus Lockhart vrijdag in een opiniestuk voor CNN. Hij was tussen 1998 en 2000 woordvoerder van Clinton. Lockhart: ‘Ze maakte een voormalige hoge regeringsfunctionaris zwart met een verhaal dat helemaal verzonnen was. Wat betreft haar erfenis: ik zal haar herinneren als de woordvoerder die het normaal hielp maken dat de media de vijand is van het volk. Dat is niet iets om trots op te zijn.’