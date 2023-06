Trump nam nucleaire geheimen mee naar huis en verstopte ze in de badkamer

Trump bij zijn kandidaatstelling voor het presidentschap, in Mar-a-Lago. Beeld AP

Het is een greep uit de 37 misdrijven waar de oud-president voor zal worden vervolgd. Eerder vandaag werd al bekend dat Trump is aangeklaagd voor het meenemen van vertrouwelijke documenten, en federale aanklagers hebben vrijdagavond de rechtbankstukken openbaargemaakt waardoor nu ook ‘vernietigende details’ bekend worden, zoals The New York Times schrijft.

Het gaat om in totaal 49 pagina’s waarin staat dat Trump zal worden vervolgd voor ongeoorloofd bezit van geheim materiaal, belemmering van de rechtsgang en het afleggen van valse verklaringen.

Een foto uit de rechtbankstukken die vrijdag zijn vrijgegeven, waarop te zien is hoe oud-president Trump geheime stukken opsloeg in een badkamer. Beeld AP

Gedetailleerde lijst

Er is ook een gedetailleerde lijst van het soort documenten dat Trump thuis had opgeborgen. Dat waren bijvoorbeeld stukken met details over Amerikaanse kernwapenprogramma’s, over potentiële zwakke plekken van de VS en haar bondgenoten en plannen voor militaire vergeldingsaanvallen. Materiaal kortom, dat ‘de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar zou kunnen brengen’.

In de rechtbankstukken staat hoe Trump probeerde deze documenten te verstoppen voor onderzoekers en zijn eigen advocaten door dozen mee te nemen naar zijn huis in Mar-a Lago en, daarvandaan, met een privévliegtuig, naar zijn landgoed in Bedminster, New Jersey.

Het is zeer ongebruikelijk dat openbare aanklagers de aanklacht al vrijgeven voordat een verdachte voor de eerste keer voor de rechter verschijnt. Het besluit om dat nu wel te doen, is genomen nadat Trump en zijn bondgenoten het onderzoek agressief hebben aangevallen en elementen van de zaak volgens federale wetshandhavers verdraaiden.

Dit bericht wordt aangevuld.