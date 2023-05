Trump moet schrijver E. Jean Carroll 5 miljoen dollar betalen voor seksueel misbruik en smaad

Steunbetuigingen voor E. Jean Carroll buiten de rechtbank in New York. Beeld ANP / EPA

Trump is sinds de jaren tachtig door meer dan twintig vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, maar dit is de eerste keer dat hij hierover een zaak verliest. Carroll (79) claimt dat hij haar halverwege de jaren negentig in een pashokje heeft verkracht. De zaak was verjaard, maar kon toch onder de rechter komen doordat New York vorig jaar de Adult Survivors Act aannam, die slachtoffers eenmalig de kans geeft om een civiele zaak aan te spannen voor oude vergrijpen.

Daarop stapte Carroll alsnog naar de rechter, Trump niet alleen beschuldigend van verkrachting, maar ook van smaad. Zijn ontkenningen in de media zouden haar hebben beschadigd: hij noemde haar beschuldingen een ‘complete oplichterij’, ‘een hoax’ en ‘een leugen’. ‘Hij loog en vernietigde mijn reputatie’, zei Carroll in de rechtszaal. ‘Ik ben hier omdat ik mijn leven terug wil krijgen.’ De negenkoppige jury oordeelt dat Carroll heeft bewezen dat Trump haar seksueel heeft misbruikt, maar achtte niet bewezen dat er sprake was van verkrachting.

5 miljoen dollar schadevergoeding

Trump moet Carroll meer dan 2 miljoen dollar betalen voor het seksueel geweld tegen haar en zo’n 3 miljoen voor smaad. Trump noemt de uitspraak een ‘schande’ en onderdeel van een ‘heksenjacht’, zijn team heeft aangekondigd in beroep te gaan.

Omdat het geen strafzaak is maar een civiele zaak, was gevangenisstraf nooit een optie. De bewijslast lag ook lager dan bij een strafzaak het geval zou zijn. Carrolls advocaat probeerde vooral aan te tonen dat Trump een patroon van seksueel wangedrag heeft laten zien, wat het waarschijnlijk zou maken dat hij ook Carroll heeft aangevallen.

Zo verklaarde gepensioneerde zakenvrouw Jessica Leeds tijdens de zaak dat Trump in de jaren zeventig in een vliegtuig haar borsten had betast en probeerde zijn hand onder haar rok te steken. Journalist Natasha Stoynoff vertelde hoe Trump haar in 2005 tegen een muur duwde en begon te zoenen. Ook werd de beruchte ‘grab ‘em by the pussy’-video uit 2005 getoond, waarin Trump vertelt hoe hij ‘alles kan doen’ bij vrouwen, inclusief ze in het kruis grijpen.

Carroll, journalist en oud-columnist van het blad Elle, beschuldigde Trump voor het eerst van verkrachting in een autobiografisch boek in 2019. Ze beschrijft hoe hij haar pashokje binnenloopt in luxewarenhuis Bergdorf Goodman, in Manhattan, en haar daar verkracht. Naar eigen zeggen zou de gebeurtenis haar zo hebben geschaad dat ze sindsdien geen seks meer heeft gehad.

Ze klaagde Trump destijds niet aan. Nieuwslezeres Carol Martin, een vriendin van E. Jean Carroll, verklaarde tijdens een zitting dat ze haar vriendin had geadviseerd niet naar de politie te stappen. ‘Omdat het ging om Donald Trump, en hij heel veel advocaten had, en ik dacht dat hij haar zou bedelven’, aldus Martin, die toevoegde hier ‘niet trots’ op te zijn.

RAINN, de grootste organisatie in de VS tegen seksueel geweld, juicht de uitspraak tegen Trump toe. ‘Wij bedanken E. Jean Carroll, die vrouwelijke slachtoffers zal inspireren om naar voren te komen, hun verhaal te vertellen en daders te confronteren’, aldus Scott Berkowitz, voorzitter en oprichter van RAINN. ‘Deze zaak laat zien dat alle overtreders kunnen worden aangepakt en verantwoordelijk worden gehouden, hoe machtig ze ook zijn.’