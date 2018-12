Trump meldt vertrek van Witte Huis-stafchef John Kelly; Nick Ayers gaat hem niet opvolgen

Kelly’s vertrek hing al in de lucht. Media speculeerden dat hij wordt vervangen door Nick Ayers (36), die nu werkt voor vicepresident Mike Pence. Die geruchten werden gevoed toen de president Ayers onlangs vroeg hem te vergezellen in het presidentiële vliegtuig Air Force One, zelfs zonder dat vicepresident Pence daarbij aanwezig was. Op zondag maakte Ayers zelf een einde aan de geruchten, hij gaat wat anders doen en vertrekt eind van het jaar uit het Witte Huis.

Kelly (68) was sinds vorig jaar juli stafchef van het Witte Huis, daarvoor was hij een paar maanden minister van Binnenlandse Veiligheid in de regering-Trump. Hij gaf als stafchef leiding aan de dienst die de president ondersteunt.

Thank you @realDonaldTrump, @VP, and my great colleagues for the honor to serve our Nation at The White House. I will be departing at the end of the year but will work with the #MAGA team to advance the cause. 🇺🇸 #Georgia