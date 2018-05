Trump mag niemand meer blokkeren op Twitter

Als iemand door een gebruiker op Twitter wordt geblokkeerd, kun je de berichten van die persoon niet meer lezen en er niet meer op reageren. Op deze manier sluit Trump bepaalde Amerikanen buiten, vond de rechter. En ook mensen waar Trump zelf niets van moet hebben, hebben het recht om de tweets van de president te lezen. ‘Niemand staat boven de wet’, aldus districtsrechter Naomi Reice Buchwald, ‘ook de president niet’.

De president gebuikt zijn Twitter-account @realDonaldTrump als presidentieel account, en niet als privé-account. Buchwald was het met de klagers eens dat de politieke discussies die ontstaan door de tweets van Trump, daarom onderdeel zijn van een publiek forum.

Belachelijk maken

De rechtszaak was aangespannen door een groep individuele burgers die door Trump zijn geblokkeerd, en het Knight First Amendment Institute van de Columbia-universiteit. Cijfers zijn niet voor handen, maar Trump heeft veel mensen op Twitter geblokkeerd nadat ze kritiek op hem hadden, of hem belachelijk maakten. De website wired.com houdt een (onvolkomen) lijst bij van mensen en organisaties die de twitteraccount van de president niet meer kunnen volgen. Onder hen is bijvoorbeeld VoteVets.org, een groepering die meer dan 500.000 Amerikaanse veteranen en hun familieleden vertegenwoordigd. Een bekende naam op het lijstje is de schrijver Stephen King.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. Stephen King

Trump is een fervent twitteraar die vrijwel elke ochtend, kort nadat hij naar het nieuws heeft gekeken, naar de app grijpt. Hij ventileert onomwonden zijn mening op dit forum, heeft hier het ontslag van minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) aangekondigd en dreigementen tegen andere nucleaire mogendheden geuit – zo liet hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un via Twitter weten dat ‘zijn kernwapenknop groter was’. Ook hekelt de president politieke vijanden op het medium, complimenteert hij zichzelf, of verwenst hij openlijk grote bedrijven als Amazon. Naar verluidt houden zijn medewerkers soms hun hart vast omdat Trump op Twitter diametraal tegen genomen besluiten in kan gaan, waarna er weer een verklaring van het Witte Huis volgt dat de zaken ietsje genuanceerder liggen.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! Donald J. Trump

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! Donald J. Trump

Trump is overigens niet de enige politicus die mensen op Twitter blokkeert. Ook de Nederlandse Geert Wilders is hierom berucht. ‘De lat voor Wilders om te blocken ligt laag’, zei sociale media-expert Niels Spierings van de Radboud Universiteit vorig jaar tegen RTL. ‘Een kritisch tweetje kan genoeg zijn.’

Wat fijn dat de Engelse les zo goed gaat @geertwilderspvv Peter van der Vorst

Nou ja zeg! Geef ik @geertwilderspvv eindelijk eens een compliment, blokkeert ie me! 😄😉🤔 Peter van der Vorst

De Amerikaanse president heeft overigens nog niet gereageerd op de uitspraak. Ook niet op Twitter.