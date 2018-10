Trump maakt dreigement waar en stuurt leger naar Mexicaanse grens

Het Amerikaanse leger stuurt 5.200 man naar de grens met Mexico om de groep migranten uit hoofdzakelijk Honduras tegen te houden die al tien dagen probeert de grens tussen Guatemala en Mexico over te steken om dan door te marcheren naar de Verenigde Staten. Dit heeft generaal Terrence O’Shaughnessy maandag aangekondigd op een persconferentie in Washington.

Volgens de legeraanvoerder zijn al 800 man onderweg naar de Texaanse grens, de rest moet uiterlijk eind van de week aan de zuidelijke grens ter plaatse zijn. ‘Dit is pas het begin van de operatie’, zo zei O’Shaughnessy tegen de aanwezige pers. ‘We blijven de aantallen opvoeren en jullie op de hoogte houden.’ Hij herinnerde er tevens aan dat deze troepenmacht bovenop de 2.092 sterke Nationale Garde komt die al ter versterking naar de grens is gestuurd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al meermalen gedreigd het leger in te roepen en de grens met Mexico af te sluiten als de migranten dat land weten door te steken.‘Dit is een invasie van ons land en ons leger wacht jullie op’, zo waarschuwde hij maandag op Twitter.

Naarmate de tussentijdse verkiezingen van 6 november naderbij komen verhardt Trump zijn toon. Afgelopen week zei Trump over de groep migranten uit Midden-Amerika die zeggen armoede en bendegeweld te willen ontvluchten, dat de groep ‘bendeleden en andere zeer slechte mensen’ zou bevatten.

Migranten opnieuw slaags

The Wall Street Journal meldde eerder op de dag al dat de troepenmacht aan de zuidgrens veel groter zou kunnen uitpakken dan aanvankelijk gedacht. Eerder werd gesproken over 800 tot 1.000 man ‘ondersteuning’ van grenswachten, nu zou het om in totaal ruim 5.000 gewapende militairen en technisch personeel gaan.

Maandag raakten honderden migranten opnieuw slaags met de Mexicaanse federale politie omdat ze als groep probeerden de Guatemalteekse grens over te steken. Migranten zouden stenen en flessen gooien en agenten bedreigen met stokken en brandende projectielen. Een migrant kwam zaterdag al om bij de schermutselingen. Volgens de Guatemalteekse autoriteiten gebruikten de migranten vrouwen en kinderen als menselijk schild bij hun bestormingen.

De ‘karavaan’ van enkele duizenden migranten uit hoofdzakelijk Honduras arriveerde ruim anderhalve week geleden bij deze grens om de Suchiaterivier over te steken. Bij de belangrijkste brug worden ze door Mexicaanse troepen tegengehouden. Het land wilde niet riskeren dat Trump zijn dreigement uitvoert en de grens afsluit omdat dan de miljardenhandel tussen beide landen zou worden stilgelegd.

Migranten wordt de optie gegeven om asiel aan te vragen in Mexico, maar de meeste migranten willen door naar de Verenigde Staten om werk te vinden of zich bij familie te voegen. Enkele honderden tot zelfs duizenden migranten zouden zich hebben laten terugsturen naar hun landen van herkomst, een ander onbekend aantal is erin geslaagd om wadend door de rivier of op vlotten illegaal Mexico binnen te komen. Zij zouden zich nu op ongeveer 1.000 kilometer van de Amerikaanse grens bevinden.

