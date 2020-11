Trump lijkt door zijn juridische opties heen; Republikeinen in cruciale staten werken niet mee

President Trump in Washington vrijdag. Om de verkiezingen te winnen zou Trump in zeker drie staten nog de meeste stemmen moeten halen, maar dat is onhaalbaar. Beeld AFP

Trump verzekerde zijn aanhang dit weekeinde nog dat hij de verkiezingen zou winnen, ook al heeft zijn Democratische rivaal al 306 kiesmannen binnen, 36 meer dan hij nodig heeft om president te worden. Maar de kans dat Trump ook na 20 januari nog in het Witte Huis zal zitten is nihil.

Trump zou in zeker drie staten alsnog de meeste stemmen moeten halen, maar dat is onhaalbaar. Tot nog toe hebben de rechtszaken die zijn team her en der heeft aangespannen niets concreets opgeleverd. Sommige van Trumps advocaten moesten zelfs tegenover de rechter toegeven dat zij geen bewijs voor kiesfraude hadden. ‘Dit is niet een fraudezaak. Het gaat niet om het stelen van de verkiezingen’, erkende Trump-advocaat Kory Langhofer tijdens een rechtszitting in Arizona.

Advocatenkantoor staakt de strijd

Een befaamd advocatenkantoor dat Trump had ingehuurd in een poging te voorkomen dat de autoriteiten in Pennsylvania de overwinning van Biden officieel goedkeuren, gooide zaterdag het bijltje erbij neer. De rechter moet nog uitspraak doen, maar de kans dat de rechter Trump zijn zin zal geven is nihil. Een van de belangrijkste getuigen van de Republikeinen herriep zijn aantijging van fraude later.

De Republikeinen hebben ook weinig te verwachten van de hertelling van alle stemmen die in Georgia aan de gang is. Biden heeft daar 15 duizend stemmen meer gehaald dan Trump. Doorgaans leveren dergelijke hertellingen hooguit enkele honderden stemmen verschil op. Maar zelfs als Trump daar zou winnen, is hij er nog lang niet.

De meest fanatieke medewerkers van president Trump zinnen op een radicale oplossing als de rechtszaken, zoals het ernaar uitziet, niets opleveren. Zij dringen er bij de parlementen in de swing states waar Trump heeft verloren op aan dat zij de kiesmannen van hun staat toch aan de president toewijzen. Dat zou op een soort coup neerkomen, temeer daar Biden ook nog eens landelijk ruim vijf miljoen stemmen meer heeft gekregen dan Trump.

Kiesmannen

Maar ook die laatste route voor Trump is praktisch afgesloten. Republikeinse leiders in Michigan lieten zaterdag weten dat zij zich niet voor het karretje van Trump zullen laten spannen door Biden de kiesmannen te ontzeggen, als hij de meeste stemmen heeft. ‘De kandidaat met de meeste stemmen krijgt de kiesmannen. Aan dat proces verandert niets in 2020’, verzekerde Lee Chatfield, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Michigan.

Ook in Pennsylvania garandeerden Republikeinse leiders dat zij zich zullen houden aan de regel dat de kandidaat met de meeste stemmen, in dit geval Biden, de twintig kiesmannen van de staat krijgt. Zonder Michigan en Pennsylvania heeft Trump geen kans de benodigde 270 kiesmannen binnen te halen.

Het is bovendien de vraag of het Amerikaanse Hooggerechtshof het zover zou laten komen. In 2000 greep het Hof op het laatste moment in, toen het parlement van Florida het juridische gevecht tussen de Republikein George Bush en de Democraat Al Gore dreigde te beslechten. Het hof zette het hertellen van de stemmen stop, waarna Bush met een minieme voorsprong van 537 stemmen won. Het staat wel vast dat het parlement van Florida Bush ook had aangewezen als winnaar, maar dat zou een puur politieke beslissing zijn geweest.