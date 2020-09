Trump ligt plots een beetje voor in swing states Florida en Arizona: wat is er gebeurd?

Door de laatste opsteker voor Trump in Florida en Arizona zal zijn vertrouwen zeker groeien dat hij Biden alsnog kan verslaan. Beeld EPA

Hoewel peilingen weinig voorspellende waarde hebben wie er uiteindelijk president wordt, zijn de laatste cijfers toch een opsteker voor Trump. De zittend president heeft in de twee schommelstaten ineens een kleine voorsprong op Biden als gekeken wordt naar mensen die zeggen echt van plan te zijn om op 3 november te gaan stemmen. Biden ligt nog wel op kop als gekeken wordt naar het gemiddelde van alle stemgerechtigden. Maar daar heeft hij niks aan als zij niet naar de stembus gaan.

Volgens het laatste kiezersonderzoek van Washington Post en ABC News ligt Trump 4 procentpunten voor in Florida; de zittend president krijgt volgens die peiling 51 procent van de stemmen en Biden 47 procent. De voorsprong valt wel binnen de foutmarge. Dat betekent dat de werkelijke uitkomst ook in het voordeel van zijn rivaal kan uitvallen.

Arizona

Hetzelfde geldt voor de peiling in Arizona: daar ligt Trump nu op kop met 49 procent, terwijl 48 procent van de kiezers die zeggen dat ze naar de stembus gaan op Biden zou stemmen. Dit verschil van 1 procent is wederom dat zo klein is dat er geen grote uitspraken over gedaan kunnen worden.

Maar dat het een nek-aan-nek race wordt voor Trump en Biden ligt nu wel meer voor de hand. In 2016 won Trump de schommelstaten Florida en Arizona ook met een verschil van slechts enkele procentpunten: In Florida versloeg hij Hillary Clinton destijds met 1,2 procent verschil en in Arizona kreeg hij slechts 3,6 procent meer stemmen.

Om aan te geven hoe klein de marges zijn: volgens sommige andere peilingen ligt Biden nog wel voor op Trump in Florida en Arizona. Zo vallen twee van de drie peilingen die de statistische website Real Clear Politics bijhoudt over Florida in het voordeel uit voor Biden. Maar het verschil wordt wel kleiner.

Economische zorgen

Vooral de economische zorgen van de inwoners van Florida en Arizona lijken Trump in de kaart de spelen. Uit het kiezersonderzoek van Washington Post en ABC News blijkt dat zij meer vertrouwen hebben in Trumps vermogen om de economie er bovenop te helpen dan in Biden. In Florida is dat vertrouwen in Trump 11 procent hoger dan in Biden, en in Arizona maar liefst 15 procent.

Biden krijgt wel weer meer vertrouwen van de inwoners in deze schommelstaten om de corona-uitbraak te bedwingen. Maar dat lijkt van minder groter belang, omdat kiezers aangeven dat de economie voor hen het belangrijkste verkiezingsthema is en niet de corona-uitbraak. Kiezers in Florida en Arizona zijn dus meer bezorgd over hun bankrekening dan het coronavirus. Pas daarna volgen de zorgen over criminaliteit, rassenongelijkheid en gezondheidszorg.

Landelijke peilingen

In de belangrijkste landelijke peilingen ligt Biden nog steeds voor op Trump. Het verschil is al maanden 6 tot 10 procent in het voordeel van Biden. Maar het zou een grote vergissing zijn om te veronderstellen dat hij daarom de gedoodverfde winnaar is.

Zoals Hillary Clinton in 2016 heeft gemerkt, is in Amerika niet het aantal stemmen dat je wint van belang (zij kreeg bijna 3 miljoen stemmen meer dan Trump), maar vooral de locatie waar je die stemmen wint.

Dat komt omdat het kiesstelsel in de VS niet werkt volgens het principe: ‘meeste stemmen gelden’, maar volgens het principe ‘winner takes all’. Kort door de bocht gezegd krijgt de kandidaat die meer dan 50 procent van de stemmen behaalt in een staat, àlle stemmen (kiesmannen) van die staat. En daarom zijn Florida en Arizona zo belangrijk voor Trump.

Belang van Florida en Arizona

Er zijn zo’n vijftien ‘blauwe staten’ in Amerika: dat zijn staten waar inwoners altijd voor de Democratische kandidaat stemmen. Californië is de grootste blauwe staat.

Daarnaast zijn er zo’n twintig ‘rode staten’, waar ze altijd stemmen op een Republikein. De grootste rode staat die dit jaar zeker weten op Trump gaat stemmen is Tennessee.

Het spannendst zijn de staten waar de kandidaten serieus kans hebben om elkaar te verslaan: dat zijn de ongeveer 15 swing states (schommelstaten). De belangrijkste swing states zijn degene waar de twee kandidaten het dichtst bij elkaar zitten: Florida en Arizona leveren heel veel stemmen op voor Trump (respectievelijk 29 een 11 kiesmannen).

Wie de presidentsverkiezingen wint, heeft dus in hoge mate te maken met wie in de schommelstaten wint. Door de laatste opsteker voor Trump in Florida en Arizona zal zijn vertrouwen zeker groeien dat hij Biden alsnog kan verslaan.