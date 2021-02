Trump liet senatoren ‘in levensgevaar achter’ in Capitool

De Republikeinse senator Mitt Romney wordt op 6 januari, net voordat de menigte binnenstormt, door een medewerker van het Capitool weggeleid. Beeld U.S. Senate via REUTERS

De niet eerder vertoonde beelden van de Capitoolbestorming op 6 januari zijn onderdeel van het impeachmentproces tegen Trump dat momenteel gaande is in de Amerikaanse Senaat. Op de beelden is onder meer te zien en te horen hoe politieagenten via de radio wanhopig smeken om steun van collega's om de meute in bedwang te houden.

Pence rent voor zijn leven

Maar het meest schokkend zijn de beelden die tonen hoe relschoppers slechts enkele meters verwijderd zijn van politici die ze naar eigen zeggen willen doden. Zo is te zien hoe vicepresident Pence en zijn gezin vluchten voor de woedende menigte. Op de achtergrond scandeert de meute dat Pence opgehangen moet worden.

De beelden tonen ook hoe de Republikeinse senator Mitt Romney op het nippertje wordt gered door een voorbij rennende agent die hem waarschuwt dat de relschoppers eraan komen. Als de Trump-aanhangers hem te pakken hadden gekregen, was hij in levensgevaar geweest, want Romney is openlijk zeer kritisch over Trump.

In een andere reeks beelden is onder meer te zien hoe de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, wordt geëvacueerd en even later rent voor zijn leven. Ook het angstig fluisteren van ondergedoken stafleden van Huisvoorzitter Nancy Pelosi - terwijl even verderop relschoppers roepen ‘Oh Nancy? Waar ben je Nancy?’- werd ten gehore gebracht in de Senaatszaal (na minuut 1.50 en 5.00).

Leider van de opstandelingen

De Democratische aanklagers willen met de beelden en het daarbij gehouden pleidooi bewijzen dat Trump ‘geen onschuldige toeschouwer’ was van de Capitoolbestorming, maar dat hij zijn aanhangers maandenlang heeft opgehitst door ‘leugens over verkiezingsfraude’ en een oproep om ‘te vechten’ voor hun land.

Trump was daarmee de facto de ‘leider van de opstandelingen’, betoogt hoofdaanklager Jamie Raskin. Het was ‘het grootste verraad ooit’ van een Amerikaanse president.

De Democratische afgevaardigde Stacey Plaskett betoogde dat Trump zelfs ‘een doelwit op de ruggen van politici heeft geplakt’, onder wie zijn eigen vice-president, door het ‘geweld aan te moedigen’. Zij en andere aanklagers nemen het Trump erg kwalijk dat de president de bestormers niet tot de orde riep.

‘President Trump heeft iedereen in het Capitool in levensgevaar achtergelaten’, zei de afgevaardigde Joaquin Castro.

De Democraten hebben in totaal 16 uur de tijd - verdeeld over woensdag en donderdag - om hun zaak tegen Trump te bepleiten. Daarna komt de verdediging van Trump aan de beurt. Zij zullen naar verwachting vrijdag en zaterdag het woord voeren.

Herverkiezing Trump

Het impeachmentproces tegen Trump is geen gewone rechtszaak met een onafhankelijke rechter. De jury bestaat uit honderd partijdige Senatoren. Voor een veroordeling is tweederde meerderheid nodig. De 50 Democratische senatoren - die Trump schuldig achten - moeten dus 17 Republikeinen meekrijgen om Trump veroordeeld te krijgen. De kans dat dat lukt is klein, omdat veel Republikeinen nog loyaal zijn aan Trump.

Desalniettemin kan de schade van dit proces aanzienlijk zijn voor Trump, denken sommige Republikeinen. Hoewel Trump zijn rol bij de bestorming ontkent, wordt nu met beelden aangetoond dat sommige aanhangers wel degelijk dachten dat ze namens Trump in het gebouw waren om op politici te jagen. Dat zal voor sommige Republikeinse kiezers reden genoeg zijn om Trump niet meer te vertrouwen.

De Republikeinse senator Lisa Murkowski bijvoorbeeld, vindt dat de tot nu toe gepresenteerde bewijzen Trump ‘behoorlijk veel schade berokkenen’. Republikein Romney, die zelf door het oog van de naald kroop, noemde de beelden die hij van zichzelf zag ‘emotioneel en zeer verontrustend’. Romney zei geen idee te hebben gehad dat de menigte hem zo dicht op de hielen zat. Beide Republikeinen stemmen naar verwachting voor de impeachment van Trump.

Indien Trump wordt veroordeeld, kan de Senaat hem verbieden om ooit nog een publieke functie te vervullen. Maar als Trump wordt vrijgesproken door de Senaat, waar het ondanks alle gepresenteerde bewijzen toch op lijkt, staat vooralsnog niets hem in de weg om bij de volgende presidentsverkiezingen in 2024 mee te doen. Trump heeft al gehint op zijn herverkiezing.

Scène uit het paleis van Allende, 1973. https://t.co/Lm4PtHUWJU — Michael Persson (@MickPersson) 10 februari 2021

Gebarricadeerde medewerkers van Nancy Pelosi:https://t.co/F6UxJgQtCZ — Michael Persson (@MickPersson) 10 februari 2021