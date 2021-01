Trump legt zich neer bij verkiezingsuitslag in eerste tweet na schorsing

Donald Trump tijdens de demonstratie woensdag in Washington. Beeld AP

‘Nu het congres de uitslag heeft geratificeerd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari en is het zaak dit vreedzaam en soepel te laten verlopen’, zei Trump. Ook herhaalde de president de belofte dat hij zijn ‘volledige medewerking’ zal verlenen tijdens de machtsoverdracht aan zijn opvolger Joe Biden op 20 januari.

In tegenstelling tot bijna al zijn eerdere tweets en andere boodschappen in de afgelopen maanden, herhaalde Trump deze keer niet zijn onbewezen verdachtmakingen van verkiezingsfraude. Hij sprak van ‘intense verkiezingen’ waarbij de emoties ‘hoog opliepen’, maar nu moet de kalmte terugkeren.

Het enige doel van al die rechtszaken, zei Trump, was om er zeker van te zijn dat het verkiezingsproces legaal was verlopen. ‘Ik blijf geloven dat we onze verkiezingswetten moeten hervormen.’

Trump begon zijn boodschap met het veroordelen van het geweld woensdag. ‘Ik ben woedend. De mensen die geweld hebben gebruikt zullen daarvoor boeten. Zij die het Capitool infiltreerden, hebben de zetel van de Amerikaanse democratie besmeurd’, zei Trump. ‘Jullie vertegenwoordigen ons land niet.’

Dat was een heel andere toon dan ruim 24 uur eerder, toen hij ook in een videoboodschap zei ‘de pijn’ van de bestormers te begrijpen. ‘Ik hou van jullie.’ Waar Trump op woensdagavond lang niets van zich liet horen en zelfs toen de bestorming al begonnen was nog vicepresident Pence hekelde voor zijn optreden eerder op de dag, beweert hij nu ‘onmiddellijk’ de federal guard naar het Captiool te hebben gestuurd.

Sommige bestormers van het Capitool voelen zich verraden door Trump, na diens poging zichzelf te redden met een toespraak waarin hij de door hemzelf aangevuurde bestormers afvalt. pic.twitter.com/HkVBrSoXMV — Michael Persson (@MickPersson) 8 januari 2021

Geschorst

Het was het eerste bericht op Twitter nadat het platform de president een dag eerder voor twaalf uur had geschorst. Het platform eiste dat Trump drie opruiende berichten zou verwijderen. Volgens Twitter hadden de maatregelen te maken met de ‘ongekende en aanhoudende gewelddadige situatie in Washington’, waar aanhangers van Trump het Capitool bestormden.

In de video zei Trump ook dat het presidentschap de ‘grootste eer’ van zijn leven was. 2020 was een zwaar jaar, waarin de pandemie het land zwaar trof ‘en nu moeten we met al onze kracht onze liefde nieuw leven inblazen om één nationale familie te worden’.

Aan het eind van de video gaf Trump zijn aanhangers hoop op een terugkeer. ‘Tegen al mijn geweldige supporters, zeg ik: deze ongelooflijke reis is pas net begonnen.’

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Trump zijn nederlaag had erkend. Zo ver is de Amerikaanse president echter (nog) niet gegaan.