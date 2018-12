Trump legt schuld voor overleden kinderen aan Mexicaanse grens bij de Democraten

,,Alle sterfgevallen van kinderen of anderen bij de grens zijn strikt genomen de fout van de Democraten en hun pathetische immigratiepolitiek die het mensen toestaat de lange reis te maken, denkend dat ze ons land illegaal binnen kunnen komen. Als er een muur zou staan, zouden ze dat niet proberen’’, aldus Trump.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two..... Donald J. Trump

...children in question were very sick before they were given over to Border Patrol. The father of the young girl said it was not their fault, he hadn’t given her water in days. Border Patrol needs the Wall and it will all end. They are working so hard & getting so little credit! Donald J. Trump

De tweets waren de eerste reactie van de Amerikaanse president op de twee overleden Guatemalteekse kinderen Jakelin Caal (7) en Felipe Gomez Alonzo (8). De 7-jarige Jakelin overleed op 8 december in El Paso in Texas terwijl ze onder de hoede was van de Amerikaanse grenspolitie. Felipe, 8 jaar oud, stierf op kerstavond in Alamogordo, New Mexico.

‘Al ziek’

Volgens Trump waren de twee overleden kinderen ,,al ziek voordat de grenspolitie ze overnam’’. ,,De grenspolitie heeft de muur nodig, dan zal het allemaal stoppen’’, schreef hij verder.

Doordat Republikeinen en de Democraten het in het Amerikaanse congres niet eens kunnen worden over de volgens Trump benodigde vijf miljard dollar voor een muur aan de Mexicaanse grens, is er nog geen begrotingsakkoord. Daardoor ligt een kwart van de Amerikaanse overheid al een week stil. Dat zal nog zeker tot na nieuwjaar voortduren.

Bezoek minister aan grens

Trump deed zijn uitlatingen zaterdag uitgerekend de dag dat zijn minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen in Yuma in Arizona een bezoek bracht aan medici die aan de Amerikaans-Mexicaanse grens werken.

Nielsen zei in een verklaring dat ‘het systeem duidelijk overweldigd is en we moeten samenwerken om deze humanitaire crisis aan te pakken’. Ze riep het Amerikaanse Congres op om ‘met urgentie in actie te komen’.

Nielsen noemde de dood van Felipe ‘zeer verontrustend en hartverscheurend’. Donderdag kondigde ze aan dat de medische onderzoeken van kinderen aan de grens zullen worden uitgebreid.

De Guatemalteekse jongen Felipe stierf op kerstavond in het ziekenhuis nadat hij last had gekregen van hoestbuien en hoge koorts. Een eerste onderzoek wees uit dat hij griep had. Wat de exacte oorzaak is geweest van zijn dood, wordt nog onderzocht.

De 7-jarige Jakelin Caal had last van koortsaanvallen voordat ze overleed. Ook had ze stuiptrekkingen en moest ze overgeven.