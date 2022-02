Trump lanceert eigen sociale platform – maar is voor distributie afhankelijk van de techbedrijven die hij zo haat

Trump op zijn telefoon tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis in juni 2020. Beeld (AP Photo/Alex Brandon, File)

Truth, Engels voor waarheid, is op het eerste gezicht een kopie van Twitter. Een bericht, dat tekst, video en foto kan bevatten, heet een ‘truth’. Gebruikers kunnen een bericht van iemand anders opnieuw plaatsen, dan heet het een ‘retruth’. (Op Twitter spreekt men van een tweet en een retweet.) Verder kun je net als op Twitter gebruikers volgen en berichten liken.

Trump was misschien wel de bekendste twitteraar uit de geschiedenis van het medium. Hij gebruikte het voor en tijdens zijn presidentschap als megafoon voor standpunten, beleidsaankondigingen, beledigingen en leugens. Trump werd door Twitter na de bestorming van het Capitool in januari 2021 verbannen van het platform. Hij kondigde al snel aan zelf met een alternatief te komen. De miljardair richtte er in februari 2021 de Trump Media and Technology Group voor op. Sinds januari is Devin Nunes directeur van het bedrijf. Nunes was daarvoor een Trump-getrouw Republikeins congreslid namens de staat Californië.

De app Truth Social staat sinds zondagavond laat in de App Store van Apple. Niet toevallig was het maandag President’s Day in de VS, een vrije dag ter ere van alle presidenten van het land. Een soepele start heeft Truth Social niet: gebruikers melden foutmeldingen bij het registreren, of krijgen de melding dat ze op een wachtlijst zijn gezet. Volgens Nunes is de app eind maart helemaal klaar voor gebruik, ook voor bezitters van telefoons met Android. Dat is het besturingssysteem van Google.

Trump lanceert Truth Social vooral om een platform te hebben waar je wél alles mag zeggen. De oud-president werd behalve van Twitter ook geweerd van Facebook (tot in elk geval januari 2023) en YouTube, eigendom van Google. Truth Social is een reactie op die censuur (in zijn ogen), en een reactie op de almacht in het publieke debat van een paar grote techbedrijven.

Voor de distributie van zijn eigen platform is Trump echter nog steeds afhankelijk van twee grote technologiebedrijven: Apple (iOS) en Google, die met hun besturingssystemen de markt voor smartphones domineren. Trump is gewaarschuwd: de twee techgiganten blokkeerden of verwijderden eerder apps die beloofden minder te modereren dan de gevestigde sociale media, zoals Gab en Parler, vanwege oproepen tot geweld en beledigingen.

Verder is het de vraag of Truth de concurrentie inhoudelijk aankan met alternatieve diensten. De app heeft met Trump een prominente gebruiker en publiekstrekker, en is daarmee in potentie vooral een kanaal met één afzender. Op Twitter ging Trump vrijwel nooit in gesprek. De oud-president zelf is al actief op Truth Social, als we zijn zoon Donald Trump junior moeten geloven. Die twitterde vorige week een screenshot van wat de eerste truth van zijn vader zou zijn. ‘Zorg dat je er klaar voor bent. Jullie favoriete president zal snel weer te zien zijn.’