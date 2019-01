Trump laat idee van grensmuur, nu fysieke barrière genoemd, nog niet los

De Amerikaanse overheid ligt al tweeënhalve week plat omdat Trump en de Democraten het niet eens kunnen worden over het overheidsbudget voor de komende maanden. Struikelblok is de door Trump gewenste muur langs de grens met Mexico, zijn meest symbolische verkiezingsbelofte. Ook voor de Democraten is dat een symbool – zodanig dat ze die niet willen financieren.

Vlak voor kerst waren de Democraten en Trump het in principe eens over extra geld voor grensbewaking, 1,2 miljard dollar. Maar Trump schrok daarvan terug na verwijten van zijn harde kern dat hij met zo’n akkoord de belofte van zijn Muur niet nakwam. Vervolgens kwamen de partijen in een patstelling.

Nu doet Trump dus alsnog een semantische concessie, maar probeert hij financieel voet bij stuk te houden. En dus vraagt hij om 5,7 miljard dollar voor een ‘fysieke barrière’, die ‘op verzoek van de Democraten van staal zal zijn en geen betonnen muur’.

In een reactie zei een woordvoerder van de Democratische leidsvrouw Nancy Pelosi dat zij helemaal niet had verzocht om een stalen barrière. Toch moeten de Democraten waarschijnlijk wel wat met de zet van Trump, zeker omdat zij al in 2006 voor een ‘hek’ langs de zuidgrens met Mexico stemden. Dat hek is deels gebouwd (ruim duizend kilometer van de grens van 3200 kilometer) en bestaat uit stalen tralies – waar de Democraten destijds dus voor waren. Het verwijt van de Republikeinen is dat de Democraten nu alleen maar dwarsliggen om Trump dwars te zitten.

Trump wil behalve een ‘barrière’ ook meer grensbewakers, meer technologie om smokkelwaar te detecteren, meer immigratierechters, en ook meer bedden en medische zorg voor migranten. Dat laatste is een reactie op de twee kinderen die in december stierven terwijl ze gedetineerd waren.

Rijtje cijfers

Trump somde een rijtje cijfers op die in zijn ogen de ‘crisis’ aan de grens aantonen: het aantal gearresteerde illegalen in de VS, de doden door drugs, en de duizenden kinderen die ‘illegaal’ en ‘als pionnen’ het land worden binnengebracht (in werkelijkheid vragen de meesten van hen asiel aan). Trump hamerde op het ‘Amerikaanse bloed dat wordt vergoten’ door toedoen van illegalen (ook al zijn illegalen minder crimineel dan Amerikaanse burgers), maar wilde zich ook van zijn humanitaire kant laten zien: ‘Dit is de cyclus van menselijk lijden die ik wil beëindigen.’

Hij stelde dat Mexico ‘indirect’ voor de barrière zal betalen, via extra inkomsten die moeten voortvloeien uit een nieuw handelsakkoord. Dat is echter nog niet goedgekeurd door het Congres, en er is geen normale route waarlangs dat geld naar de federale schatkist zal vloeien.

Ook zei hij dat de barrière ‘zichzelf zal terugverdienen’, onder verwijzing naar de 500 miljard kosten door drugsverslaving in de VS (het laatste bekende cijfer was 193 miljard in 2007, maar dat bedrag zal nu fors hoger zijn). Het is echter onduidelijk of een barrière langs de grens de toestroom van drugs zal indammen (die worden meestal via grensovergangen gesmokkeld), laat staan of dat het drugsprobleem zal oplossen.

Naast hem op Trumps bureau, tijdens zijn eerste toespraak vanuit het Oval Office, stonden zwart-wit foto’s van zijn vader en moeder – die zelf immigrant was. ‘Amerika verwelkomt trots de miljoenen legitieme immigranten die onze maatschappij verrijken en bijdragen aan onze natie’, probeerde Trump te benadrukken dat hij wel voor legale immigratie is. Dat is aan zijn beleid niet te zien: de afgelopen twee jaar werd ook de legale immigratie op veel verschillende manieren ingeperkt.