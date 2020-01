Trump krijgt zijn zin: Saoediërs betalen 450 miljoen euro voor bescherming VS

Een Amerikaanse Predator-drone en een C-17-transporttoestel op een militaire basis in de Golf-regio. Beeld Getty

Meebetalen aan de peperdure veiligheid die Amerika biedt, is al drie jaar het devies van Donald Trump. De president is het meer dan zat dat de Amerikaanse belastingbetaler al decennialang miljarden neertelt voor de bescherming van bondgenoten. Want waarom moeten de VS opdraaien voor de kosten van tienduizenden Amerikaanse soldaten, zo vraagt hij zich af, terwijl de ene bondgenoot ’s werelds twaalfde economische macht is (Zuid-Korea) en anderen (zoals Saoedi-Arabië) puissant rijk zijn?

Trump ergert zich er ook groen en geel aan dat Navobondgenoot Noorwegen 988 miljard euro bezit, gestort in een welvaartsfonds, maar dat het land niet genoeg geld besteedt aan defensie. En ondertussen rekenen de ruim vijf miljoen Noren, aldus de president, wél op bescherming van de VS tegen de Russen.

Omdat de onderhandelingen met Zuid-Korea, waar 28 duizend Amerikaanse soldaten Noord-Korea moeten afhouden van een invasie, stroef verlopen, viert de Amerikaanse president de Saoedische storting van 450 miljoen nu als een belangrijke overwinning. De VS hebben sinds september drieduizend extra militairen naar het koninkrijk gestuurd om de Saoediërs te beschermen tegen Iran.

‘Je bent een erg rijk land’, aldus de president onlangs tegen de Amerikaanse televisiezender Fox News over de Saoediërs. ‘Wil je meer militairen? Die zal ik sturen, maar dan moet je ons wel betalen. En ze betalen ons. Zij hebben al één miljard dollar (900 miljoen euro, red.) gestort op de bank.’ Vrijdag bleek echter dat het gaat om 450 miljoen euro. Maar er volgt meer. ‘De Saoedische regering gaat ermee akkoord om mee te betalen en heeft de eerste aanbetaling gedaan’, zegt het Pentagon.

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse soldaten tijdens een artillerie-oefening bij de grens met Noord-Korea. Tussen 1950 en 1953 kwamen zo’n 40 duizend Amerikaanse soldaten om het leven in de strijd tegen Noord-Korea. Beeld 55th Combat Camera/US Army

Geheimzinnige aanval

De duizenden Amerikaanse militairen werden gestuurd na de geheimzinnige aanval in september waarbij een grote Saoedische olie-installatie zwaar beschadigd werd door drones en kruisraketten. Volgens Washington en Riyad zat Iran achter de aanval. Behalve de Amerikaanse soldaten werden ook gevechtsvliegtuigen, Patriots en het gloednieuwe Thaad-antiraketsysteem naar Saoedi-Arabië overgebracht.

Als het aan president Trump ligt, trekt ook Zuid-Korea de portemonnee flink open. De VS legden in september een eis van maar liefst 4,2 miljard euro op tafel voor 2020. Vorig jaar ging Seoul schoorvoetend akkoord om mee te betalen. Maar volgens Washington is de in 2019 overgemaakte 835 miljoen euro onvoldoende. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken en zijn Defensie-collega Esper wezen Seoel er donderdag op dat de Amerikaanse militaire bescherming sinds 1945 Zuid-Korea in staat heeft gesteld om een economische supermacht te worden.

‘Amerikaanse presidenten vragen de bondgenoten al lang om meer mee te betalen aan hun eigen bescherming, vaak met weinig resultaat’, aldus de ministers in een opiniestuk in The Wall Street Journal. ‘Als bondgenoten moeten we een betere manier vinden om de kosten te verdelen. Zuid-Korea kan en moet meer bijdragen. Het moet een groter deel van de last op zich nemen. Zuid-Korea is een bondgenoot, geen afhankelijk land.’

De VS hebben onder andere het raketafweersysteem THAAD naar Saoedi-Arabië gestuurd ter bescherming tegen Iraanse raketten. Beeld Lockheed Martin

Huurlingen

Volgens Pompeo en Esper kan met het geld dat Seoul nu bijdraagt, slechts eenderde van de kosten betaald worden die de VS kwijt zijn aan de stationering van troepen in het land.

De ministers deden hun oproep nadat de zoveelste ronde van overleg met Zuid-Korea deze week opnieuw weinig had opgeleverd. Trump ergert zich aan de houding van de Zuid-Koreanen en heeft gedreigd het aantal Amerikaanse militairen te verminderen. Trump: ‘Je zal moeten betalen.’ Maar in Washington kunnen de Democraten zijn eis om ‘geld voor bescherming’ aan de bondgenoten niet waarderen.

‘De president verkoopt onze soldaten als huurlingen aan buitenlandse regeringen’, aldus het Democratische Congreslid Barbara Lee. ‘Dit is schandalig.’ Parlementariër Justin Amash, die uit de Republikeinse Partij is gestapt, zegt dat de president zijn belofte niet nakomt om de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten naar huis te halen. Amash: ‘Zolang de Saoediërs ons maar betalen, is het zo te zien goed om er naartoe te gaan.’