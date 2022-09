Trump krijgt week om aan te tonen dat FBI bewijsmateriaal heeft neergelegd bij huiszoeking

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump vorige week op een verkiezingsbijeenkomst in Youngstown (Ohio) Beeld REUTERS

Tijdens de huiszoeking op 8 augustus in het landgoed in Florida troffen agenten van de FBI informatie aan die zij daar volgens Trump zelf zouden hebben neergelegd. De oud-president en zijn advocaten herhaalden die bewering de afgelopen weken meerdere malen, zonder daar bewijzen voor te geven.

Een vorige week door de rechtbank aangestelde onafhankelijke arbiter, oud-rechter Raymond Drearie, geeft Trump nu een ‘allerlaatste kans’ om aan te geven om welke documenten het precies gaat. Voor maandag moet de regering Trumps advocaten kopieën bezorgen van alle niet-geclassificeerde items.

Vervolgens moet het team van Trump een verklaring opstellen waarin ze aangeven welke documenten in Mar-a-Lago door iemand anders zouden zijn neergelegd. Drearie moet de ruim 11.000 overheidsdocumenten, waarvan er sommige het hoogste niveau van geheimhouding hebben, beoordelen.

Onderzoek mag verder

Het ministerie van Justitie mag ondertussen verder met het onderzoek naar de geheime documenten die werden gevonden bij de huiszoeking. Een rechter had dat woensdag al besloten.

Het strafrechtelijk onderzoek gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen. Beide vergrijpen zijn strafbaar. Volgens Trump heeft hij er tijdens zijn presidentschap voor gezorgd dat de documenten waar het over gaat niet meer geheim zijn, maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor gevonden.