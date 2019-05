Trump krijgt dagtaak aan het beledigen van 24 Democratische presidentskandidaten: ‘Schoonheden zijn het’

‘Schoonheden’, zo noemt Trump voortdurend op sarcastische toon de talloze Democratische presidentskandidaten. Omdat het verzinnen van venijnige bijnamen bij de presidentsstrijd van 2016 uiterst effectief bleek, evenals felle persoonlijke aanvallen, zal Trump het strijdmiddel opnieuw gebruiken.

Maar hoe doe je dat tegen maar liefst 24 tegenstanders, een ongekend aantal voor de Amerikaanse presidentsrace? Voorlopig reserveert de president zijn persoonlijke aanvallen alleen voor zijn voornaamste tegenstanders in de peilingen, zoals voor Biden en Bernie Sanders (‘Crazy Bernie’). En voor personen aan wie hij zich al jaren groen en geel ergert, zoals de burgemeester van zijn stad New York.

Terwijl de wereld zich zorgen maakte dat de president een oorlog begint met Iran, nam Trump donderdag de tijd om aan boord van Air Force One een filmpje op te nemen om De Blasio flink onderuit te halen. Een geruststelling voor de burgemeester: een dodelijke bijnaam, verwijzend naar zijn persoonlijke overkomen of verleden, had Trump nog niet voor hem verzonnen.

Twintig van de 24 kandidaten die zich tot donderdag in de strijd hebben geworpen om de Democratische nominatie. Nog niet eerder deden zoveel Democraten mee in de voorverkiezingen. Beeld REUTERS

Politieke straatvechterij

Al zal dat niet lang meer duren. De Blasio moet het voorlopig, behalve met een ‘grote grap’, doen met ‘de slechtste burgemeester van New York en Amerika’. De burgemeester had wel een bijnaam voor Trump bedacht. ‘Con Don’, zo noemde hij de president op tv. Ofwel: ‘Oplichter Don’. Het is een teken dat De Blasio, gewend aan de politieke straatvechterij die New York kenmerkt, flink van zich af zal bijten in de komende maanden en Trump met dezelfde middelen zal bestrijden.

De andere Democraten zijn nog niet zo ver gegaan. Niet verlagen tot het niveau van Trump, zo lijkt bij hen het devies. Ook al pakte diezelfde strategie niet goed uit voor Trumps zestien Republikeinse tegenstanders en Hillary Clinton in 2016. Jeb Bush, de gedoodverfde Republikeinse winnaar, werd toen direct neergezet als een slomerik: ‘Low Energy Jeb’. Bush kwam nooit meer van dat imago af en verdween snel.

Clinton, verwikkeld in een e-mailschandaal, kreeg het dodelijke ‘Crooked Hillary’ opgespeld. Die bijnaam versterkte het negatieve beeld dat veel kiezers al van haar hadden. Bij Biden, die Trump het meeste vreest, probeert de president nu hetzelfde uit te halen. Noemde hij de 76-jarige voormalige vicepresident tot voor kort ‘Sleepy Joe', nu is het ‘SleepyCreepyJoe’. Door het steeds weer te herhalen, wil hij de kiezers herinneren aan de beschuldigingen dat Biden vrouwen te veel aanraakte.

Jongen met flaporen

Hoe moeilijk sommige Democraten het hebben om hard terug te slaan, bleek vorige week toen Trump de jonge, rijzende ster Pete Buttigieg de bijnaam ‘Alfred E. Neuman’ gaf. De president doelde op de roodharige jongen met flaporen die al decennialang de cover van het satirische stripblad MAD siert.

‘Alfred E. Neuman kan nooit president van Amerika worden’, aldus Trump tegen Politico over de 37-jarige Buttigieg die verrassend goed scoort in de peilingen. Zijn boodschap: deze lichtgewicht kan en mag je gewoon niet serieus nemen.

Eerder hield de president zijn aanhangers tijdens een bijeenkomst voor dat de onervaren Democraat, burgemeester van een klein stadje in Indiana, zou worden afgeslacht tijdens besprekingen met wereldleiders. Burgemeester Pete die 's werelds enige supermacht leidt? Trump: ‘Hij zou het goed doen, ons vertegenwoordigen tegenover president Xi van China. Ik wil in die kamer zijn.’

Buttigieg haalde niet uit. Hij glimlachte slechts. ‘Ik ben verrast dat hij niet meer tijd besteedt aan het redden van het handelsoverleg met China’, was het enige wat hij wilde zeggen. De vraag is, na de negatieve ervaringen van 2016, of deze beleefde Democratische aanpak wel de juiste is als de tegenstander in de ring een straatvechter is die mokerslag na mokerslag uitdeelt.