Trump koppelt Chinees optreden in Hongkong aan de handelsoorlog met het land

Een militair van het Chinese Volksleger loopt donderdag langs militaire vrachtwagens in een sportstadion in Shenzhen. Beeld EPA

In een tweet schrijft Trump donderdag dat hij ervan overtuigd is dat China een einde wil aan de handelsoorlog met de VS. ‘Laten ze eerst op een humane manier met Hongkong samenwerken’, voegt hij eraan toe. Om de Chinezen niet tegen zich in het harnas te jagen, verpakt Trump zijn boodschap in loftuitingen aan het adres van de Chinese president Xi Jinping, die hij een ‘goede man’ noemt. Hij suggereert ook dat ze misschien over de kwestie moeten praten. ‘Ik heb NUL twijfels dat als president Xi het probleem van Hongkong op een snelle en humane manier wil oplossen, hij dat kan. Persoonlijke ontmoeting?’

De Amerikaanse president suggereerde ook dat Xi de politieke crisis zou kunnen oplossen door naar Hongkong te gaan en zelf met de betogers te praten. ‘Als president Xi de betogers rechtstreeks en persoonlijk zou ontmoeten, dan zou dat een gelukkig en verlicht einde van het Hongkong probleem betekenen. Daar twijfel ik niet aan!', schreef hij in een nieuwe tweet.

Trump reageerde met zijn tweets op beelden en berichten uit China die erop wijzen dat de Chinese autoriteiten mogelijk van plan zijn militair in te grijpen om een einde te maken aan de protesten in Hongkong. Volgens Beijing grenzen die demonstraties aan ‘terrorisme’. Op satellietfoto’s waren rijen militaire vrachtwagens te zien die in een stadion in Shenzhen stonden geparkeerd. De leiding van het militaire district publiceerde een foto van de voertuigen op zijn Wechat-account met een kaart waarop de afstand naar het vliegveld van Hongkong stond aangegeven, al werd dat bericht later weggehaald. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uitte eerder zijn bezorgdheid over de troepenbewegingen.

Onheilspellend was ook een artikel in de spreekbuis van de communistische partij, het Volksdagblad, waarin werd gewaarschuwd dat de demonstranten uit zijn op een ‘kleurenrevolutie’. Daarmee trok de krant een vergelijking met de opstanden in Oekraïne en Georgië waarbij de zittende regering ten val werd gebracht. ‘1,4 miljard Chinese burgers zijn verenigd en zullen iedere schade aan het land en het volk verhinderen’, waarschuwde de krant.

1 land, 2 systemen

In de Verenigde Staten kreeg president Trump de kritiek dat hij zich aanvankelijk afzijdig had gehouden. Hij had het over ‘rellen’ in plaats van betogingen en beklemtoonde dat het om een binnenlandse aangelegenheid van China ging. Volgens de Democratische senator Ben Cardin gaf Trump China daarmee een excuus om op te treden tegen de betogers. ‘Het is onvoorstelbaar dat de president de schuld legt bij mensen die hun rechten proberen te beschermen’, zei de senator.

Cardin waarschuwde dat rechtstreeks ingrijpen door China tot gevolg kan hebben dat Hongkong zijn voorkeursbehandeling als handelspartner verliest. Hij wees erop dat die speciale status afhangt van de ‘één land, twee systemen’-regeling die Beijing Hongkong gaf, toen Groot-Brittannië het bestuur over de voormalige kroonkolonie aan China overdroeg. Ook de Republikeinse senator Cory Gardner zei dat Trump de Chinese leiders moet uitleggen dat ingrijpen ernstige gevolgen zal hebben voor China, inclusief mogelijke sancties.

Het is zeer de vraag of president Xi zal ingaan op de suggestie van Trump de kwestie-Hongkong te bespreken tijdens een persoonlijk onderhoud met de Amerikaanse president. Beijing heeft steeds gezegd dat het buitenland zich niet met de crisis in Hongkong mag bemoeien. Als Trump het Chinese optreden inderdaad wil koppelen aan het handelsconflict met China, zal dat de besprekingen met Beijing alleen maar lastiger maken.

China waarschuwde donderdag dat het tegenmaatregelen neemt, als de VS vasthouden aan hun plan om extra heffingen in te voeren op een reeks Chinese producten (met een totale waarde van 300 miljard dollar). Om de schade voor Amerikaanse consumenten te beperken, liet Trump eerder deze week weten dat een deel van de heffingen drie maanden wordt uitgesteld.