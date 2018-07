Trump klaagt over Afghanistan, May stuurt extra Britse militairen

De Britse premier Theresa May heeft aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk 440 extra militairen naar Afghanistan stuurt. Inclusief deze extra troepen zijn er straks 1.090 Britse manschappen in het land aanwezig.

De militairen in kwestie zullen niet deelnemen aan het gevecht tegen terreurgroepen, waaronder de Taliban en Islamitische Staat (IS). Wel gaan ze Afghaanse militairen door middel van training voorbereiden op de strijd tegen terreur. Op die manier zorgen de Britten voor de ‘stabiliteit en veiligheid die het Afghaanse volk verdient’, aldus May in een verklaring over de deelname aan Resolute Support, een door de NAVO geleide trainingsmissie.

De helft van de 440 manschappen vertrekt al in augustus, de andere helft volgt volgend jaar in februari. Op het hoogtepunt van de oorlog in Afghanistan waren er 9.500 Britse soldaten in het land gelegerd. De laatste Britse strijdkrachten vertrokken in 2014.

De soldaten gaan naar Afghanistan op verzoek van de NAVO, nadat de Amerikaanse president Donald Trump om extra steun had gevraagd. Hij haalde op Twitter uit naar zijn NAVO-bondgenoten, die volgens hem niet genoeg uitgeven aan defensie.

Er zijn op dit moment 16 duizend militairen en ander ondersteunend personeel uit 39 NAVO-landen aanwezig in Afghanistan, waaronder zo’n 10 duizend militairen uit de VS. Amerika stuurde vorig jaar augustus 3 duizend extra militairen in een poging de oprukkende Taliban terug te dringen. Zij bevinden zich voornamelijk in de omgeving van de stad Kabul en ondersteunen het leger en de politie.

De oorlog in Afghanistan begon met de Amerikaanse inval in 2001. Het oorspronkelijke doel was het verjagen van de Taliban, maar hoewel de terreurbeweging is verdreven uit de hoofdstad Kabul, heeft zij nog steeds ongeveer de helft van het land in handen.