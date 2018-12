Trump kiest politiek onervaren oud-journalist Nauert als VN-ambassadeur

Woordvoerder Heather Nauert tijdens een persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beeld AFP

Nauert, die nu woordvoerder is van het ministerie van Buitenlandse Zaken, krijgt een van de moeilijkste banen in de diplomatieke wereld. Haar onervarenheid zal in de Senaat, die moet instemmen met haar benoeming tot Amerika’s hoogste diplomaat bij de VN, zeker aan de orde komen.

De 48-jarige voormalige journalist en presentatrice van Fox News werd direct na het vertrek van Haley genoemd als een van de belangrijkste kandidaten voor de post. Zij kan goed opschieten met Trump, die dagelijks naar de kabelzender kijkt, en ze heeft goede banden met Ivanka Trump en haar man Jared Kushner. De president noemde haar na het onverwachte vertrek van Haley al een ‘uitstekende’ kandidaat.

Nauert is sinds april vorig jaar woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij belandde op het departement na een lange carrière bij Fox. Zij begon bij de omroep in 1998 als verslaggever. In 2012 schopte Nauert het tot presentator van Fox & Friends, een van de favoriete Fox News-programma's van Trump.

Na de benoeming van Rex Tillerson tot Trumps eerste minster van Buitenlandse Zaken, maakte Nauert de overstap naar politiek Washington. Eerder dit jaar werd zij ook benoemd tot waarnemend onderminister voor Diplomatieke Zaken.

Als woordvoerder deed Nauert enige politieke ervaring op, maar zij miste de staat van dienst van Nikki Haley. Deze Republikeinse politicus was voor haar benoeming gouverneur van de staat South Carolina. Haley wist zich snel na haar benoeming te ontwikkelen tot een van de belangrijkste gezichten van Trumps buitenlandse beleid.

Nauert met minister van Buitenlandse Zaken Pompeo tijdens een vlucht van Panama naar Mexico. Beeld REUTERS

Lastige kwesties bij de VN

Trump zou Nauer mede hebben gekozen omdat zij ook het vertrouwen geniet van de minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. De steun van de president en Pompeo kan ervoor zorgen dat de Senaat uiteindelijk niet moeilijk zal doen over haar benoeming tot zo’n moeilijke functie.

Nauert zal, als ze Haley opvolgt, direct worden geconfronteerd met tal van lastige internationale kwesties. Ze zal er onder meer voor moeten zorgen dat de VN de sancties tegen Noord-Korea handhaven, nu de VS en Pyongyang onderhandelen over de beëindiging van het nucleaire programma van het land.

Ook de aanpak van Iran is een lastig dossier bij de VN. Trump besloot het internationale akkoord, dat moet voorkomen dat Teheran een kernmacht wordt, in de prullenbak te gooien en nieuwe sancties af te kondigen. De president staat sinds zijn aantreden kritisch tegenover de VN. Hij klaagt regelmatig dat de VN niet effectief zijn en te veel kosten.