Trump keert terug in Washington, terwijl justitie haar onderzoek naar hem in hogere versnelling zet

De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland. Beeld AP

De Washington Post meldde dinsdag op basis van anonieme bronnen dat het ministerie van Justitie strafrechtelijk onderzoek doet naar het handelen van Trump zelf. Dit in het kader van het onderzoek naar pogingen van de ex-president om de uitslag van de verkiezingen terug te draaien. Garland noemde dat project in een interview met zender NBC ‘het meest verstrekkende onderzoek uit onze geschiedenis’.

Voor dit onderzoek zou Justitie met een aantal oud-medewerkers van het Witte Huis hebben gesproken, onder wie Marc Short, chef-staf van voormalig vicepresident Mike Pence. Short bevestigde maandag al dat hij voor een federale jury een getuigenverklaring had afgelegd over de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool.

Volgens twee door de Washington Post opgevoerde bronnen hebben aanklagers meerdere getuigen ondervraagd over gesprekken met Trump en zijn advocaten en medewerkers. Ook zouden telefoongegevens van medewerkers van Trump, onder wie voormalig chef-staf Mark Meadows, zijn opgevraagd. Insiders zien met name de getuigenis van Short als een signaal dat Justitie het onderzoek in een hogere versnelling heeft gezet.

Het Trump-kamp reageerde dinsdag niet op verzoeken om commentaar. Trump heeft enig strafbaar handelen altijd ontkend. De berichtgeving van de Washington Post viel samen met Trumps fysieke terugkeer in Washington – na zijn vertrek uit het Witte Huis bijna anderhalf jaar geleden. De ex-president en zijn voormalige running mate Mike Pence kruisten dinsdag in de hoofdstad de degens tijdens twee speeches over de toekomst van de Republikeinse partij.

Trump herhaalde tijdens zijn toespraak op de ‘America First Agenda Summit’ zijn aantijging dat niet president Biden maar hij de verkiezingen van 2020 had gewonnen, de leugen die ten grondslag lag aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ook zinspeelde hij op een terugkeer naar het Witte Huis. ‘Misschien moeten we het gewoon nog een keer doen’, zei Trump onder applaus en gejuich van zijn publiek. ‘Misschien moeten we het nog maar een keer doen.’

Enkele uren eerder had Pence zijn gehoor van Republikeinse studenten juist opgeroepen alle verhalen over vermeende verkiezingsfraude eindelijk te laten rusten. ‘Sommige mensen mogen zich dan willen blijven richten op het verleden, maar verkiezingen gaan over de toekomst’, aldus Pence.