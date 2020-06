Trump hervat verkiezingscampagne met een rally die zelfs de fans snel gaat vervelen

President Trump heeft de campagne voor zijn herverkiezing hervat met een van zijn klassieke rally’s. Rivaal Biden werd beschimpt, politie en leger werden opgehemeld en het Amerikaanse racisme werd gebagatelliseerd. Toch vertrokken sommige supporters al na een half uur richting de uitgang. ‘Het was een beetje saai’.

De verwachtingen zijn hooggespannen, zaterdag in Tulsa, in de staat Oklahoma, in het hart van Amerika. Al dagen kamperen honderden mensen op de stoepen voor de ingang van de arena waar de Amerikaanse president Donald Trump zijn herverkiezingscampagne zou herstarten.

Een ‘comeback’, noemt hij het, en dat kan letterlijk en figuurlijk worden opgevat: Trump komt terug in het land van zijn volgelingen, en Trump zou terugkomen van de achterstand die hij de afgelopen weken had opgelopen in de peilingen. Campagneleider Brad Parscale heeft eerder die week triomfantelijk getwitterd dat meer dan een miljoen mensen toegangskaartjes hebben aangevraagd.

Het nieuwe begin markeert tevens het einde van de coronacrisis, althans, in de ogen van Trump en de aanhangers die naar Tulsa zijn getogen. ‘Eindelijk weer normaal’, zegt Alline Covington, die hier uit Texas naartoe is gereden. De meesten vinden het coronarisico klein, sommigen betwijfelen of het virus überhaupt doden heeft gemaakt en of het geen acteurs zijn geweest.

Beschermende kleding

Bij de ingang van de rally delen zorgmedewerkers in paarse beschermende kleding desalniettemin mondkapjes en ontsmettingsmiddel uit. Met een lampje wordt ieders temperatuur gemeten, er zijn stickers op de vloer geplakt die de bezoekers uit elkaar moesten houden in de wachtrij, en voor de zekerheid moeten de bezoekers beloven dat ze de Trump-campagne niet aansprakelijk zullen stellen als ze onverhoopt toch ziek worden of doodgaan.

Aanhangers reageren op president Donald Trump aan het einde van zijn toespraak. Beeld Getty Images

Voor de bezoekers lijken die maatregelen en waarschuwingen overkomelijk. Ze doen de uitgereikte mondkapjes braaf om, maar een paar bochten verder liggen de blauw-witte filters alweer als roadkill op de grond.

In de zaal heeft hooguit een op de tien nog een mondkapje voor. ‘Dit is vrijheid’, zegt Brenda Kuntzelman, een vrouwelijke verpleger van middelbare leeftijd uit Tulsa. ‘Iedereen mag zelf uitmaken hoe aardig hij is voor anderen.’

Het voorprogramma is veelbelovend. De twee Trump-schoondochters, in hun jurkjes en met het golvende Barbie-haar dat in Witte-Huiskringen gebruikelijk is, worden met opgewonden gefluit begroet, waarna ze vilein inhakken op Sleepy Joe Biden en luidkeels hun geloof in God, wapenbezit en de Amerikaanse droom verkondigen. ‘De mogelijkheden die er zijn voor onze families! Daarom zeggen we ja tegen president Trump!’

Luid gejuich

De sheriff van Tulsa, aanvoerder van de politiemacht die buiten de Black Lives Matter-demonstranten en Trump-aanhangers uit elkaar moet zien te houden, komt op en betuigt zijn steun aan Trump en vertelt wijdbeens dat ‘gerechtigheid geen kwestie van huidskleur is’ en dat het zo belangrijk is dat ‘we’ in deze tijden ‘onze wetshandhavers en militairen steunen’ – zinnen die tot luid gejuich leiden, omdat iedereen weet wie hij onder ‘we’ verstaat.

En dan zijn er Diamond and Silk, de twee Afro-Amerikaanse showfiguren die zeggen dat Trump veel meer voor de zwarte Amerikanen heeft gedaan dan Biden. ‘Het enige wat Biden heeft gedaan is een strenge strafwet bedenken en ons roofdieren noemen’, zegt Diamond. ‘Dat is wat Jim Crow Joe heeft gedaan!’, roepen ze, waarmee ze Biden verbinden met de apartheidswettten van Amerika in de vorige eeuw – ook al eindigden die wetten in de jaren zestig, en kwam Biden pas in 1973 in de Senaat.

De rally lijkt een gelegenheid voor Trump om zwarte Amerikanen voor zich te winnen, een belangrijk doel van zijn campagne. Na weken van protesten tegen politiegeweld is hij hier in Tulsa beland, de stad van de ergste racistische massamoord in de VS in de afgelopen eeuw, op de dag na Juneteenth, waarop het einde van de slavernij wordt gevierd. Ook al vinden veel Afro-Amerikanen in de stad de plek en tijd ongevoelig gekozen, en hebben ze het monument voor de lynchpartij met blauw doek afgedekt om te voorkomen dat Trump of vice-president Mike Pence er goede sier mee kunnen maken, voor de tv-camera’s had Trump een handreiking kunnen doen.

Generieke borstkopperij

Dat doet hij niet. Nadat Pence heeft gezegd dat ‘er geen excuus was voor de moord op George Floyd, maar ook niet voor de rellen en het plunderen’, waarmee hij de actie en de reactie min of meer gelijkschakelt, beperkt Trump zich tot generieke borstkopperij over het aantal banen dat hij heeft gecreëerd en waarvan ook de zwarte gemeenschap heeft geprofiteerd.

Verder legt hij liever minutenlang uit waarom hij vorige week zo moeilijk van een rolstoelhelling op de militaire academie West Point af kon komen, en beschrijft hij hoe hij nieuwe tv’s heeft besteld voor het presidentiële vliegtuig Air Force One.

Mensen beginnen te gapen. De zaal is redelijk gevuld, maar de bovenste ring is vrijwel leeg – het lijkt erop dat toch veel fans thuis zijn gebleven, uit angst voor het virus of protesten. Veel van de miljoen aanmeldingen blijken te zijn gedaan door tieners die Trump wilden dwarszitten. Maar de lege plekken zijn alleen te verklaren door wegblijvers.

Het podium dat buiten is neergezet en waar Trump de massa zou toespreken die niet in de arena past, wordt al deels ontmanteld voordat Trump is gearriveerd. Een handvol bezoekers, die vanwege het virus niet naar binnen durfden en hadden gehoopt hier buiten naar Trump te kunnen luisteren, druipt teleurgesteld af.

Demonstranten van Black Lives Matter worden door een politiecordon tegengehouden. Beeld AFP

Black Lives Matter

Parscale en Trump beweren later die avond dat er zo weinig aanwezigen zijn omdat ‘gewelddadige demonstranten’ de toegang tot de arena hebben geblokkeerd. Dat is niet waar: er zijn weliswaar enkele tientallen demonstranten van Black Lives Matter door een politiecordon tegengehouden, maar Trump-fans konden er gewoon langs.

De mensen die naar binnen wilden, konden naar binnen. En de mensen die vervroegd naar buiten willen, kunnen vervroegd naar buiten. Als Trump een half uur bezig is, beginnen de eerste fans uit de arena te komen, en die stroom groeit gestaag, als bij een voetbalwedstrijd die beslist is. ‘Het was een beetje saai’, zegt Emily Hilliard, een trouwe Trump-stemmer met een thuiszorgbedrijf in Tulsa. ‘Ik had verwacht iets nieuws te horen.’

Vlak voor de rally werd bekend dat zes Trump-medewerkers die met het opbouwen hebben geholpen, besmet zijn met het coronavirus. Hoeveel bezoekers ziek worden moet nog blijken.