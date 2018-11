Trump herhaalt kritiek op topcommando: ‘Natúúrlijk hadden we Bin Laden eerder moeten doden. Idioten!’

Een scéne uit de film Zero Dark Thirty over de commando-operatie tegen Osama bin Laden. Beeld Reuters

‘Natuurlijk hadden we Osama bin Laden veel eerder moeten pakken’, twitterde de president, nadat hij al was overladen met kritiek vanwege zijn aanval op McRaven. ‘Ik wees al op hem in mijn boek vlak voor de aanval op het World Trade Center. Wij betaalden Pakistan miljarden dollars en zij hebben ons nooit verteld dat hij daar woonde. Idioten!’

McRaven organiseerde en overzag de operatie ‘Neptune Spear’, de succesvolle missie in 2011 van US Navy SEAL-commando’s tegen Bin Laden. McRaven, die zelf meerdere malen als Navy SEAL wereldwijd zijn leven waagde, leidde ook jarenlang het ‘Special Operations Command’ waaronder alle elite-eenheden van de Amerikaanse krijgsmacht vallen.

Zo’n belangrijke en hoge oud-officier aanvallen, is een doodzonde voor iedere president. Trumps kritiek spreekt bovendien zijn betoog sinds zijn presidentschap tegen dat hij opkomt voor de belangen van de krijgsmacht en dat hij groot respect heeft voor Amerikaanse militairen. De aanval is extra pijnlijk, omdat de alom bewonderde McRaven nu, vier jaar na zijn pensionering, vecht tegen leukemie.

Oud-admiraal William McRaven, tweede van rechts, twee maanden na de operatie tegen Osama bin Laden tijdens een hoorzitting in de Senaat. Beeld Department of Defense

‘Grootste bedreiging’

Trump reageerde echter als door een wesp gestoken toen hij zondag in een interview met Fox News werd geconfronteerd met McRavens kritiek. De oud-commando noemde Trumps voortdurende aanvallen op de media vorig jaar in een toespraak ‘de grootste bedreiging voor onze democratie’.

McRaven: ‘Met uw acties heeft u ons, in de ogen van onze kinderen, voor schut gezet, wereldwijd vernederd en, het ergste van alles, als land verdeeld.’ Dit jaar nam de viersterrenadmiraal het op voor voormalig CIA-directeur John Brennan die ook door Trump werd afgebrand, omdat hij het had gewaagd kritiek te leveren op de president.

‘Hij is een Hillary Clinton- en een Obama-aanhanger’, zo opende Trump op Fox de aanval op McRaven. Hierop gaf hij Amerika’s voormalige topcommando de schuld voor de tien jaar lange, moeizame zoektocht naar Bin Laden. Dat de CIA belast was met het opsporen van de Al Qaida-leider, schoof de president terzijde.

Lokale bewoners buiten een huis in Abbottabad, Pakistan, waar de Al-Qaida-leider Osama bin Laden werd vermoord. Beeld AP

Luchtbombardement

Trump: ‘Zou het niet mooi zijn geweest als wij Osama bin Laden veel eerder hadden gepakt? Denk eraan: hij woonde in een aardig huis, vlak naast een militaire academie. Iedereen in Pakistan wist dat hij daar was.’ Trump beweert dat als hij president was geweest in die tijd, Bin Laden al veel eerder gedood zou zijn.

McRaven werd belast met de missie tegen Bin Laden nadat de CIA in 2010 ontdekte dat de Al Qaida-voorman een huis in Abbottabad bewoonde. De VS overwogen het huis te bombarderen, maar hiervan werd afgezien. Vervolgens werd de elite-eenheid van de US Navy SEAL’s, Seal Team Six, belast met het uitschakelen van Bin Laden.

Onder McRavens leiding werd een plan bedacht om de marinecommando’s in het geniep naar Pakistan te vliegen en de terroristenleider ’s nachts te verrassen. Bin Laden werd op 2 mei 2011 direct gedood toen drie Navy SEAL’s zijn slaapkamer naderden.

Trumps aanval op McRaven schoot onder anderen de conservatieve commentator Max Boot in het verkeerde keelgat. ‘Als het zo makkelijk was geweest om Bin Laden te vinden, waarom heeft Trump, nu hij president is, de leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi nog niet gepakt?’, twitterde Boot. ‘Of de leider van Al Qaida, Ayman al-Zawahiri?’