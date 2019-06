Trump heeft een VN-organisatie ontdekt die hij wél interessant vindt: de toerismetak

Donald Trump Beeld AP / Manuel Balce Ceneta

Dat lijkt een abrupte koerswijziging, omdat Amerika zich onder Trump juist terugtrok uit het VN-Klimaatakkoord (2017), cultuur- en onderwijsorganisatie Unesco (2017) en mensenrechtenraad UNHRC (2018). Ook blijkt de regering-Trump, bekend om het weren van immigranten, nu toch buitenlanders te verwelkomen, zolang ze maar niet te lang blijven.

Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van de UNWTO in Bakoe, Azerbeidzjan, door ene Emma Doyle, een voormalige Republikeinse lobbyist die sinds begin dit jaar voor president Donald Trump werkt. Zij was in Bakoe aanwezig ‘op persoonlijke uitnodiging’ van Zurab Pololikashvili, de Georgische secretaris-generaal van de UNWTO, zo schrijven vakbladen in de toerismebranche.

Opvallend: de delegatie werd dus niet aangevoerd door diplomaten, maar door een lobbyist uit het Witte Huis.

Hekel

Trump, die over het algemeen een hekel heeft aan alles wat grenzen overschrijdt, blijkt met deze ogenschijnlijke omarming van de globalisering dan ook niet per se de rest van de wereld voor ogen te hebben. Het persbericht van maandag is daar eerlijk over:

‘De Verenigde Staten gaan nu met de UNWTO en haar lidstaten onderhandelen om tot voorwaarden te komen in het voordeel van de Verenigde Staten en die de baten voor de Amerikaanse toerismesector zo groot mogelijk maken.’ Het beoogde lidmaatschap draait om ‘nieuwe banen voor Amerikanen’, en de ‘ongeëvenaarde kwaliteit en kwantiteit van Amerikaanse toeristische bestemmingen’.

Veel nationalistischer kan internationale samenwerking niet worden.

Robert Mugabe

Ook opvallend: hoewel het persbericht meldt dat de Amerikanen ‘opnieuw’ lid willen worden van de in 1970 opgerichte UNWTO, zijn ze dat nooit geweest. Te hoge kosten, te weinig opbrengsten. Zeker toen de UNWTO in 2013 dictator Robert Mugabe van Zimbabwe aanstelde als een soort ere-ambassadeur (reden waarom Canada zich toen terugtrok als lid), werd die afzijdigheid als een juiste beslissing beschouwd.

Dus waarom president Trump, tevens uitbater van hotels en golfterreinen, nu juist déze VN-organisatie heeft uitgekozen om zich te profileren, is raadselachtig. Woordvoerders van zowel UNWTO als het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken konden dinsdag geen commentaar geven.

Diplomaten bij de VN in New York zeggen (anoniem) dat ‘het moeilijk te volgen is’ waar de VS op koerst. ‘Ook voor Amerikaanse diplomaten is het vaak lastig te voorspellen wat hun positie is of zal worden. Het enige wat je kan zeggen is dat het meestal pragmatisch is, en in de geest van Trump.’