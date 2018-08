Trump heeft een nieuwe zondebok: een 56-jarige volslagen onbekende jurist

Bruce Ohr nadat hij voor de commissie van het Congres had getuigd. Foto REUTERS

Het moet een intimiderende ervaring zijn de president van de Verenigde Staten, een twitteraar met 54 miljoen volgers, achter je aan te hebben. Vooral als ook de Republikeinen in het Congres bloed beginnen te ruiken en om je hoofd schreeuwen.

Tot voor kort hadden ook de meeste Congresleden nooit van Ohr gehoord. De nu 56-jarige jurist trad in 1991 in dienst van het ministerie van Justitie. Hij bouwde daar een flinke reputatie op met zijn werk op de afdeling voor de georganiseerde misdaad, waar hij jarenlang de leiding over had. Ohr richtte zich vooral op de Russische maffia die in de jaren negentig vaste voet aan de grond probeerde te krijgen in de Verenigde Staten.

Deripaska

De jurist was onder meer betrokken bij het onderzoek naar Semjon Mogilevitsj, een Oekraïens-Russische maffiabaas die jarenlang op de FBI-lijst van de meest gezochte misdadigers stond. Hij was ook deel van het team op Justitie dat het besluit nam het visum van de Russische miljardair Oleg Deripaska voor de VS in te trekken. Deripaska werd ervan verdacht dat hij illegale winsten van schimmige transacties in Rusland via onroerend goed in de VS wilde witwassen.

Deripaska’s naam dook later weer op toen Paul Manafort in 2016 de leiding over de verkiezingscampagne van Trump kreeg. Manafort, die vorige week schuldig werd bevonden aan belastingontduiking, deed daarvoor lobbywerk voor de Russische miljardair. Als campagneleider voor Trump stelde Manafort Deripaska voor dat hij regelmatig op de hoogte zou worden gehouden van de gang van zaken binnen team-Trump. Voor zover bekend is daar nooit iets van gekomen.

Ohr haalde zich de woede van Trump op de hals doordat hij banden had met Christopher Steele, de samensteller van het omstreden rapport waarin hij suggereerde dat de Russen Trump konden chanteren. Ohr had Steele leren kennen toen deze nog voor MI6 werkte, waar hij zich ook met de Russische maffia bezighield.

Om het nog erger te maken bleek dat Ohrs vrouw Nellie voor het onderzoeksbureau Fusion GPS werkte dat Steele had ingehuurd voor het rapport over Trumps mogelijke banden met Rusland. Voor Trump is dat het bewijs dat zij de ‘heksenjacht’, het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische connectie, tegen hem aanzwengelden.

Trump spoorde minister van Justitie Jeff Sessions eerder deze maand aan Ohr de laan uit te sturen. ‘Zal Bruce Ohr, wiens familie dik verdiende aan het in elkaar draaien van het vuile ongeloofwaardige nep-dossier, ooit worden ontslagen door het ministerie van ‘Justitie’ van Jeff Sessions? Een schertsvertoning!’, schuimbekte Trump in een tweet. ‘Het is een schande dat hij nog op het ministerie zit, gelet op wat hij heeft gedaan!’

Will Bruce Ohr, whose family received big money for helping to create the phony, dirty and discredited Dossier, ever be fired from the Jeff Sessions “Justice” Department? A total joke! Donald J. Trump

Onderminister van Justitie Rod Rosenstein ontkent dat Ohr betrokken was bij het onderzoek naar Trump, maar onder druk van het Witte Huis heeft Ohr wel al een lagere positie gekregen op het ministerie. Trump dreigt Ohr ook zijn vergunning af te nemen om vertrouwelijke informatie in te zien.

Koste wat kost

De belaagde Justitie-ambtenaar moest maandag op het matje komen bij een onderzoekscommissie van het Congres, die hem zeven uur lang aan de tand voelde over zijn rol in het onderzoek naar de Russische connectie. De Republikeinen beschuldigen Ohr ervan dat hij en zijn vrouw koste wat kost wilden voorkomen dat Trump aan de macht zou komen.

Ohr is nog steeds in dienst van het ministerie, maar zijn vooruitzichten zijn somber. Eerder sneuvelden ook andere doelwitten van Trumps woede, onder wie onderdirecteur van de FBI Andrew McCabe. Hij was volgens Trump partijdig, omdat zijn vrouw voor haar verkiezingscampagne geld had gekregen van Terry McAuliffe, een vroegere medewerker van de Clintons.

Onder druk van Trump ontsloeg de FBI onlangs ook Peter Strzok, een FBI-medewerker die Trump in mails aan zijn vriendin Lisa Page (die eerder al bij de FBI vertrok) een ‘idioot’ en een ‘walgelijk figuur’ had genoemd. In een andere mail had hij Page verzekerd dat Trump nooit president zou worden. ‘Dat zullen we tegenhouden’, schreef hij.