Trump haalt zijn gelijk over orkaan Dorian met een aangepaste weerkaart

De weerkaart, met daarop met zwarte pen een extra lus om Alabama heen. Beeld REUTERS

Alabama moet en zal bedreigd zijn geweest.

Tijdens een bijeenkomst met journalisten in het Oval Office pakte de president er ineens een kartonnen kaart van de National Oceanic and Atmospheric Administration bij, met daarin het pad van de orkaan, zo’n reeks van tijdstippen met daaromheen een kikkervis van onzekerheid die Florida omvatte.

Er was iets raars mee.

Op de kop van die witte contour zat een extra bobbel, een soort gezwel, getekend met zwarte stift, die net wat verder kwam en precies de zuidoostelijke hoek van Alabama bereikte. ‘Jullie zien dat de orkaan niet alleen naar Florida ging maar naar een hoop andere staten - hij ging richting de Golf van Mexico, dat was de oorspronkelijke voorspelling’, zei Trump.

Deze oorspronkelijke voorspelling bleek van donderdag 29 augustus, zo stond eronder. Maar wie had met zwart de uitbreiding erop getekend?

De oorspronkelijke kaart op de site van de National Oceanic and Atmospheric Administration op 29 augustus. Beeld NOAA

Gecorrigeerd

Het was Trump die zondag voor het eerst met Alabama op de proppen kwam, toen hij een update gaf over de dreiging van de orkaan. Het kwam hem op een correctie te staan van de National Weather Service in Birmingham, de hoofdstad van Alabama. ‘Alabama zal NIET worden getroffen door Dorian’, aldus een tweet van de NWS. ‘Herhaal, orkaan Dorian zal niet worden gevoeld in de staat Alabama. Het systeem blijft te oostelijk.’

Trump bleef daarna op Twitter herhalen dat Alabama toch echt ‘in bepaalde oorspronkelijke scenario’s’ in het pad van de orkaan had gelegen. ‘Altijd goed om voorbereid te zijn!’ – zelfs achteraf.

Het is waar dat er, ruim een week geleden, simulaties waren die mogelijke routes over Alabama voorspelden (de weergave daarvan werd woensdagavond door Trump rondgetwitterd – slechts een paar lijnen gaan over Alabama). Maar de kans was altijd klein, en op het moment dat Trump erover begon, was de kans zo goed als nul. Voor zover de informatie klopte was die op zondag, toen hij de waarschuwing twitterde vanaf een van zijn golfterreinen in Virginia, al volkomen verouderd.

Kaart op de site van NOAA op zondag 1 september, de dag van de persbijeenkomst bij Trump Beeld NOAA

Aangepaste weerkaart

Maar Trump haalde dus zijn gelijk met een zelf aangepaste weerkaart, en dat leidde tot een hoofdschuddende hoon die zelfs de normale polarisatie in het land oversteeg. ‘De kaart is onnauwkeurig, misleidend en nep’, twitterde weervrouw Janice Dean – niet zo maar een weervrouw, maar de belangrijkste weervrouw van het Trump vaak goed gezinde Fox News. ‘PS: Het is een federaal misdrijf om een voorspelling van de National Weather Service te vervalsen en voor echt te laten doorgaan.’

Trump bleef woensdagavond volhouden dat Alabama ‘in alle gevallen’ zou zijn getroffen. ‘Ze gaven het een 95 procent kans.’ Toen de president, die zijn besluiten graag ondertekent met een zwarte viltstift, woensdagavond werd gevraagd of de uitstulping op de orkaankaart met een zwarte viltstift was getekend, zei hij het niet te weten. Het Witte Huis gaf verder geen commentaar.

‘Als je je afvraagt wanneer Donald Trumps ineenstorting zal eindigen, en of er een bodem is waaronder hij niet verder kan zinken’, twitterde George Conway, Trump-criticus en echtgenoot van Trump-vertrouwelinge KellyAnne, ‘dan is het antwoord dat dat niet zal gebeuren, en dat die bodem er niet is.’