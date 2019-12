Trump haalt uit naar Macron vlak voor NAVO-top: ‘Heel erg gemeen’

President Trump tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Stoltenberg. Beeld AP

‘De NAVO dient een groot doel’, aldus de Amerikaanse president, die de afgelopen vier jaar zelf diverse keren het bondgenootschap flink heeft bekritiseerd. ‘Ik denk dat dit zeer beledigend is. Niemand heeft de NAVO meer nodig dan Frankrijk. Het is een zeer gevaarlijke verklaring van hem.’

De harde woorden van Trump, die sprak na een onderhoud met NAVO-topman Slotenberg, is ook opmerkelijk omdat hij het de afgelopen jaren persoonlijk goed kon vinden met Macron. De betrekkingen tussen beide landen dreigen echter flink te verslechteren door een handelsoorlog. Terwijl Trump naar Londen vloog, werd duidelijk dat de VS overwegen tarieven te heffen op zo’n 2,4 miljard dollar aan Franse goederen. Washington is boos dat Parijs Amerikaanse tech-giganten, zoals Google, Amazon en Apple, wil treffen met belastingen.

Macron deed zijn opmerking in een interview met het Britse blad The Economist. Hij gaf uiting aan zijn frustratie nadat de VS, zonder met de andere bondgenoten te overleggen, zich eenzijdig uit Noord-Syrië had teruggetrokken. Turkije, lid van de NAVO, besloot vervolgens tot een inval in het gebied om zich te ontdoen van Turks-Koerdische strijders die volgens Ankara terroristen zijn. Turkije overlegde hierover niet met de andere NAVO-lidstaten, op Trump na.

Macron en Trump dinsdag in Londen, nadat de Amerikaanse president hem flink had bekritiseerd. Beeld AFP

‘Respectloos’

De Amerikaanse president, die kort daarna Macron ontmoette, zei dat de Franse president een toontje lager moest zingen vanwege de economische situatie in het land. ‘Ik denk dat ze een zeer hoge werkloosheid hebben’, aldus Trump. ‘Frankrijk doet het economisch helemaal niet goed. Het is een zeer stoere verklaring van hem, vooral als je ziet wat voor problemen Frankrijk heeft, wat er aan de hand is met de ‘gele vest-demonstranten. Je kan niet dit soort opmerkingen maken over de NAVO. Het is zeer respectloos.’

Op de vraag of de NAVO in problemen verkeerde, zei de president: ‘Ik zie Frankrijk nog wel vertrekken.’ Trump noemde alliantie, die dit jaar zeventig jaar bestaat, de afgelopen jaren onder andere ‘achterhaald’. Ook bekritiseert hij voortdurend de lidstaten omdat ze te weinig aan hun krijgsmacht uitgeven. De meeste landen halen niet de NAVO-doelstelling om twee procent van hun bruto nationaal produkt aan Defensie uit te geven.

Net als vorig jaar, bij een andere NAVO-top, verbond Trump dinsdag de ruzie over de militaire uitgaven met de handelsgeschillen tussen de VS en Europa. De VS halen wel de NAVO-doelstelling, geld dat onder andere wordt gebruikt om Europa te beschermen. ‘Het is niet terecht om misbruikt te worden als het gaat om de NAVO’, aldus de president. ‘Om daarna ook nog misbruikt te worden als het gaat om de handel. Wij kunnen dit niet laten gebeuren.’