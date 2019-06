Trump haalt uit naar Europa: blijf van onze techbedrijven af

Donald Trump Beeld Mark Wilson / Getty

Ogenschijnlijk refererend aan eurocommissaris Margrethe Vestager zei Trump: ‘Ze haat de Verenigde Staten misschien wel meer dan enig ander persoon die ik heb ontmoet.’

De Deense Vestager, verantwoordelijk voor mededinging, deelde de afgelopen jaren megaboetes uit aan multinationals. Apple moest 13 miljard euro ophoesten omdat het in Ierland te weinig belasting betaalde. Google kreeg meerdere miljardenstraffen voor het verstoren van de concurrentie. Ook Facebook en Amazon moesten eraan geloven. Met haar aanpak heeft Vestager zich populair gemaakt in Europa – ze is kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie – maar gehaat in de Verenigde Staten.

De verbale uithaal woensdag was zelfs voor Trumps doen ongekend hard. De Amerikaanse president sloot niet uit dat juridische stappen tegen de techbedrijven gerechtvaardigd zijn. Maar, maakte de president duidelijk in het televisie-interview, dat horen de Verenigde Staten zelf te doen. Naar verluidt onderzoekt de Amerikaanse overheid op dit moment of Amazon, Apple, Facebook en Google hun marktmacht misbruiken.

Complimenten voor Draghi

Terwijl Trump de aanval opende op Vestager, toonde hij zich opvallend gecharmeerd van een andere Europeaan. ‘Wij zouden Draghi moeten hebben, in plaats van onze eigen Fed-persoon’, zei hij over de president van de Europese Centrale Bank (ECB). Trump ligt overhoop met zijn eigen centrale bankier, Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve zou de rente te vaak hebben verhoogd. Dat remt de economische groei, en bedreigt in Trumps ogen zijn herverkiezing in 2020.

In tegenstelling tot de Fed heeft Draghi de rente tijdens zijn acht jaar durende bewind nooit verhoogd. Vorige week dreigde de Italiaan die zelfs nog verder te verlagen. Dat kwam hem op kritiek te staan van Trump. Die beschuldigt de Europeanen ervan de koers van de euro omlaag te praten om zo hun eigen producten en diensten goedkoper te maken. Mocht Trump overigens interesse hebben in een transfer, dan moet hij nog heel even geduld hebben. Draghi neemt eind dit jaar afscheid van de ECB.