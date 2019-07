Trump haalt ongenadig hard uit naar Britse ambassadeur: ‘maf’, ‘stomme kerel’ en ‘opgeblazen dwaas’

De Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Theresa May tijdens een staatsbezoek in Londen vorige maand. Beeld REUTERS

De positie van de ambassadeur lijkt nu onhoudbaar te zijn geworden. Trump had zijn functioneren in Washington maandag al vrijwel onmogelijk gemaakt door te zeggen dat hij elke samenwerking met Darroch uitsloot.

‘De maffe ambassadeur die Groot-Brittannië de VS heeft opgedrongen, is niet iemand met wie wij blij zijn’, aldus Trump, die er duidelijk op uit is dat de Britten Darroch snel terugtrekken. ‘Hij is een erg stomme kerel. Ik ken de ambassadeur niet maar mij is verteld dat hij een opgeblazen dwaas is.’

‘Klungelig’ en ‘uitzonderlijk disfunctioneel’, zo omschreef Darroch de regering-Trump in vertrouwelijke memo’s die vorige week uitlekten naar The Daily Mail. Op maandag maakte Trump bekend de banden met de ambassadeur te verbreken. ‘Ik ken de ambassadeur niet', twitterde hij ‘maar over hem wordt niet goed gedacht binnen de VS. We zullen niet meer met hem werken.’

Het is niet duidelijk, schrijft The Guardian, of Trump bedoelt dat hij persoonlijk niet meer zal samenwerken met Darroch, of dat de gehele Amerikaanse regering dat niet meer zal doen.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... Donald J. Trump

Brexit

Ook de afzwaaiende Britse premier Theresa May kreeg ervan langs. ‘Ik ben zeer kritisch over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk en Theresa May de Brexit hebben aangepakt. Wat een zooitje hebben zij en haar vertegenwoordigers ervan gemaakt. Ik vertelde haar hoe het gedaan moest worden, maar zij besloot het anders te doen. (...) Het goede nieuws is dat het prachtige Verenigd Koninkrijk binnenkort een nieuwe premier heeft. Hoewel ik heb genoten van het geweldige staatsbezoek afgelopen maand, was ik het meest onder de indruk van de koningin!’

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! Donald J. Trump

De tweets brengen de opvolger van May, waarschijnlijk Boris Johnson, in een lastig parket. Vervangt hij Darroch, dan kan hij als schoothondje van Trump worden afgeschilderd. Laat hij de diplomaat zitten, dan zal de relatie van het Verenigd Koninkrijk met de Verenigde Staten, een van de oudste en meest cruciale bondgenoten, mogelijk verzuren.

De woordvoerder van May heeft na de tweets nog eens herhaald dat Darroch niet zal worden ontslagen. Volgens de woordvoerder is het belangrijk dat ambassadeurs ‘eerlijke en onverbloemde’ beoordelingen van de politiek in hun land uiten. ‘Sir Kim Darroch behoudt de volledige steun van de premier.’