Trump gooit olie op het vuur met bezoek aan door geweld geplaagd Kenosha

Donald Trump is niet van plan de gemoederen in zijn land te bedaren nu er gevechten zijn uitgebroken tussen zijn aanhangers en Black Lives Matter-activisten. Door zijn bezoek dinsdag aan de stad Kenosha dreigt de ruzie alleen maar feller te worden.

Trump gaat naar eigen zeggen naar Kenosha om zijn steun te betuigen aan de politie die daar al ruim een week de grootste moeite heeft om protesten onder controle te houden. ‘Ik ben een enorme fan van wetshandhavers en ik wil hen bedanken’, zei Trump maandagavond tegen Fox News. Hij arriveert dinsdag rond het middaguur in het stadje (19.40 uur Nederlandse tijd).

Trump slaat daarmee een dringende oproep in de wind van de Democratische burgemeester van Kenosha en de gouverneur van de staat Wisconsin om niet te komen. Zij vrezen dat Trumps komst olie op het vuur is en zal leiden tot nog meer onrust onder rivaliserende groepen.

‘Ik ben bezorgd dat uw aanwezigheid ons helingsproces alleen maar zal hinderen. Ik ben bezorgd dat uw aanwezigheid onze poging om de verdeeldheid te boven te komen alleen maar zal vertragen’, schreef gouverneur Tony Evers maandag in een brief aan Trump.

Links politiek geweld

Maar Trump piekert er niet over om zijn bezoek aan Kenosha uit te stellen of rivaliserende groepen daar nader tot elkaar te brengen. Ruim een week geleden braken in Kenosha gewelddadige rellen uit nadat de zwarte Jacob Blake zeven keer in zijn rug werd geschoten door een witte agent. Trump bezoekt zijn familie niet en steekt zijn familie ook geen hart onder de riem.

Tegelijkertijd neemt hij het wel op voor een witte tiener die afgelopen week twee demonstranten doodschoot in Kenosha. ‘Hij had grote problemen. Ik denk dat hij gedood zou worden’, zei Trump maandagavond over de tiener. Hij suggereert daarmee dat de jongen uit zelfverdediging handelde.

Trump gooide maandagavond extra olie op het vuur door de schuld voor de nu al maanden durende gewelddadige protesten in diverse steden wederom bij de Democraten te leggen. Volgens Trump weigeren Democratische burgemeesters om relschoppers op te pakken en te berechten. Hij beschuldigde presidentskandidaat Joe Biden maandagavond er nogmaals van dat hij heult met relschoppers en ‘links politiek geweld’ zou aanmoedigen.

In werkelijkheid heeft de Democratische gouverneur van Wisconsin zelf vorige week al hulp ingeroepen van reservetroepen (National Guard) om de orde te herstellen. Biden heeft het geweld van demonstranten maandagavond in een toespraak uitgebreid veroordeeld en vindt dat relschoppers berecht moeten worden.

Een protestmars in Kenosha naar aanleiding van het neerschieten van Jacob Blake, op 27 augustus. Beeld AFP

Nieuw verkiezingsthema

Maar Trump benadrukt in zijn campagne toespraken voortdurend dat de Amerikaanse manier van leven in gevaar zou zijn als Democraten het land zouden overnemen. De hele Amerikaanse manier van leven zou momenteel bedreigd worden door radicale linkse demonstranten en Democraten die daarvoor zouden wegkijken.

Veiligheid is daarmee het nieuwe verkiezingsthema van Trump. In de peilingen ligt hij al maanden achter op Biden. De meerderheid van de Amerikanen is het niet eens met zijn aanpak van de coronacrisis. En nu de economie op zijn gat ligt is dat ook geen succes waarmee Trump zijn achterban kan enthousiasmeren. In plaats daarvan gaat Trump inmiddels dagelijks de strijd aan met Biden op het gebied van veiligheid.

Trumps adviseurs denken dat Trump stemmen kan wegtrekken bij Biden door in te spelen op gevoelens van angst, onder meer bij huisvrouwen in gegoede buitenwijken. Maar volgens Democraten wakkert Trump de raciale spanningen en het geweld in zijn land juist aan omdat dit gunstig zou zijn voor zijn herverkiezingscampagne.

Een dag nadat een mogelijke Trump-aanhanger werd gedood na protesten in de stad Portland, schreef Trump een reeks tweets waarin hij de Democratische burgemeester Ted Wheeler van de stad de schuld gaf van de dodelijke schietpartij. Volgens Trump zijn Democraten te slap om de gewelddadige protesten neer te slaan.

Handhaving

‘De mensen in Portland en in andere steden willen orde- en wetshandhaving’, twitterde Trump zondag. ‘De radicaal linkse Democarische burgemeester, zoals de idioot die nu de baas is in Portland, of die gast die zich nu verstopt in zijn kelder (Biden, red.) en weigert zich uit te spreken tegen geweld, zullen die orde nooit brengen!’

..The people of Portland, like all other cities & parts of our great Country, want Law & Order. The Radical Left Democrat Mayors, like the dummy running Portland, or the guy right now in his basement unwilling to lead or even speak out against crime, will never be able to do it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 augustus 2020

Presidentskandidaat Biden sloeg maandagavond terug. ‘Hij denkt dat de oorlogstaferelen in onze straten goed zijn voor zijn herverkiezingskansen, maar dat is geen presidentieel leiderschap, of zelfs maar basale menselijke compassie’, aldus Biden. Tijdens een toespraak in Pittburgh vroeg hij meerdere malen aan zijn toehoorders: ‘Voelt u zich echt veilig in het Amerika van Donald Trump?’

Daarmee gaan de Amerikaanse presidentsverkiezingen een nieuwe fase in. Eentje waarin veiligheid misschien wel een van de grootste thema’s wordt. Dat weet Trump maar al te goed. En dan ligt Kenosha ook nog eens in een staat (Wisconsin) die een van de beslissende staten van deze verkiezingen kan blijken te zijn. In 2016 won Trump maar met een fractie van de stemmen van Hillary Clinton in Wisconsin. Inmiddels ligt Biden een paar procentpunten voor in deze staat. Vanuit Trumps optiek is zijn bezoek aan Kenosha dinsdagmiddag dus niet meer dan logisch.

Bezoekschema van president Trump in Kenosha

(Voor Nederlandse tijd: +7 uur) 12:40 uur - Trump bezoekt beschadigde huizen en bedrijven in Kenosha 13.10 uur - Trump bezoekt het crisiscentrum van de politie in Kenosha 13.30 uur - Trump spreekt over veiligheid met politie en inwoners van Kenosha 14.20 uur - Trump verlaat Kenosha en gaat terug naar het Witte Huis