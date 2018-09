Trump gelooft niet in beschuldigingen tegen Kavanaugh, maar houdt deur open om steun in te trekken

President Trump woensdag tijdens de persconferentie in New York. Foto AFP

‘Het beïnvloedt mijn mening en weet je waarom?’, aldus de Amerikaanse president woensdag tijdens een onverwachte persconferentie in New York. ‘Omdat er ook een hoop valse beschuldigingen tegen mij waren. Ik ben al lang een bekend persoon. Mensen willen bekend worden, zij willen geld. Als ik dit allemaal zie, kijk ik er anders tegen aan. Het hoort niet zo te zijn dat je schuldig bent, tot is bewezen dat je onschuldig bent.’

Trump doelde op de meer dan twaalf vrouwen die tijdens de presidentscampagne van 2016 naar voren kwamen en hem beschuldigden van seksuele intimidatie. Hoewel Trump zei nog steeds volledig achter de voordracht van Kavanaugh te staan voor een post in het Hooggerechtshof, hield hij toch de deur open om zijn steun in te trekken.

‘Het is mogelijk dat ik van gedachten verander op basis van wat ik hoor’, aldus de president over de hoorzitting in de Senaat, die om vier uur Nederlandse tijd begint.

De Californische hoogleraar Christine Blasey Ford, die een bom heeft gelegd onder de voordracht van Kavanaugh met haar beschuldiging dat hij haar aanviel toen zij 15 jaar was, zal dan gehoord worden. Trump zei dat hij zeker ging kijken, net als miljoenen andere Amerikanen. ‘Ik denk dat het een erg, erg belangrijke dag wordt in de geschiedenis van ons land.’

6 things to watch in today's hearing with Brett Kavanaugh and Christine Blasey Ford https://t.co/nOUMpRLo5V pic.twitter.com/wAKFESxMr6 CNN International

Dronken

De Republikeinen hebben 51 stemmen nodig om Kavanaugh in het Hooggerechtshof te krijgen. Hoewel ze de meerderheid hebben in de Senaat, is de benoeming van Kavanaugh niet meer zeker. Veel zal afhangen van hoe drie Republikeinse senatoren, onder wie de gematigde Susan Collins, zullen reageren op het optreden van Ford en Kavanaugh in de Senaatscommissie voor Justitie. Met name zal worden gekeken hoe geloofwaardig de hoogleraar overkomt.

Kavanaugh wordt door in totaal vier vrouwen ervan beticht dat hij op de middelbare school en op de universiteit zich aan hen vergreep. Alleen Ford zal vandaag worden gehoord. Deze hoogleraar aan de Palo Alto-universiteit, zegt dat Kavanaugh in 1982 tijdens een feestje haar kleren probeerde uit te trekken terwijl hij een hand op haar mond hield. Hij zou toen dronken zijn geweest.

Na de openingsverklaringen van Ford en Kavanaugh zal het tweetal aan de tand worden gevoeld. De Republikeinen, die nog altijd hopen dat Kavanaugh het schandaal overleeft, hebben een vrouwelijke aanklager uit Arizona aangesteld om Ford te ondervragen. Zij willen zo voorkomen dat het beeld ontstaat van mannen - alle Republikeinse leden van de commissie zijn man - die kritische vragen stellen over het verhaal van Ford.

Ford zegt in haar verklaring, die al is vrijgegeven, dat het voorval haar leven ‘drastisch’ heeft veranderd. ‘Ik was lange tijd te bang om iemand de details te vertellen’, aldus Ford. ‘Ik schaamde mij ook. Ik probeerde mij ervan te overtuigen, omdat Brett mij niet had verkracht, dat ik verder moest gaan met mijn leven. En dat ik mij moest voorhouden dat het nooit was gebeurd. De acties van de heer Kavanaugh hebben mijn leven beschadigd.’

Kavanaugh is van plan meteen in de aanval te gaan. Hij spreekt in zijn openingsverklaring van ‘leugenachtige beschuldigingen’. ‘Deze groteske karaktermoord zal, als wordt toegestaan dat het succes heeft, capabele en goede personen ontmoedigen om ons land te dienen’, aldus Kavanaugh.

Of de benoeming van Kavanaugh doorgaat, zal onder andere afhangen van de Republikeinse senator Susan Collins. Als zij vandaag tot het oordeel komt dat Kavanaughs positie onhoudbaar is geworden, dan zullen mogelijk nog twee andere Republikeinen haar voorbeeld volgen. Het gaat om Jeff Flake en Lisa Murkowski. Foto EPA

Nu er meerdere beschuldigingen liggen, is het voor Republikeinse senatoren lastig geworden in te schatten hoe zij zich moeten opstellen om zelf in november herkozen te worden. Is het politiek verstandig om Trump te volgen, die Kavanaugh onvoorwaardelijk steunt?