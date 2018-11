Trump gelooft klimaatrapport van eigen overheid niet

Trump werd bij het Witte Huis door verslaggevers gevraagd naar zijn mening over het door meer dan driehonderd wetenschappers opgestelde rapport. ‘Ik geloof er niet in’, zei hij.

Volgens het rapport zouden de VS tegen het einde van de eeuw honderden miljarden dollars verlies kunnen lijden ten gevolge van broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen. Ook de volksgezondheid loopt volgens de onderzoekers gevaar.

Trump is er altijd als eerste bij om de opwarming van de aarde te ontkennen. Op Twitter maakt hij er zelfs geregeld grappen over. Afgelopen woensdag nog vroeg hij zich na een paar uitzonderlijk koude dagen spottend af wat er toch met de opwarming van de aarde was gebeurd.